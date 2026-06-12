มท.3 เจเศรษฐ์ - อธิบดี ปภ. ติดตามการฝึกจัดตั้งศูนย์พักพิงฯ บ้านตาดกลอย หล่มเก่าเพชรบูรณ์ ชุมชนเข้มแข็งรับมืออุทกภัย

วันนี้ (12 มิ.ย.) ณ วัดเนินสว่าง ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะผู้บริหาร ติดตามการฝึกการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ภายใต้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุทกภัย พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยที่บ้านตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า เน้นการฝึกชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)
เพื่อรับมือภัยพิบัติ
การฝึกฯ ได้จำลองสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มชาวบ้านได้ใช้หลักการจัดการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ช่วยเหลือภายในชุมชนด้วยความเข้มแข็ง ก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือ โดยมีการแจ้งเตือน และอพยพประชาชนตามแผนเผชิญเหตุของชุมชน ทั้งกลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย พร้อมบูรณาการสนับสนุนยานพาหนะจากชาวบ้าน และภาครัฐ อพยพเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยชาวบ้านเป็นผู้วางอผนบริหารจัดการด้วยชุมชนเอง โดยมีประชาชนจาก หมู่ที่ 1 บ้านวังขอน และหมู่ที่ 8 บ้านวังม่วง เข้าร่วมการฝึกกว่า 250 คน
ทั้งนี้ บ้านวังขอนและบ้านวังม่วงเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเป็นประจำทุกปี ทำให้ชุมชนต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกครั้งนี้ถือเป็นการนำบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงมาปรับใช้ เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
โอกาสนี้ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจประชาชนที่เข้าร่วมการฝึก พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และช่วยให้ประชาชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน