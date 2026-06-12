ภปค. พร้อมเครือข่าย บุกยื่น “พัฒนา” เร่งตั้งกก.คุมน้ำเมาให้ครบองค์ประกอบตามพ.ร.บ.ใหม่ ก่อนออกกฎหมายลูกสำคัญว่าด้วยการห้ามโฆษณาเหล้า-เบียร์

เมื่อวันที่(11 มิ.ย.)ที่อาคารสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคีป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภปค.) เข้ายื่นหนังสือต่อนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านทาง แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อขอให้ออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยความรอบคอบ และเร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบกฎหมาย
นายธีระ วัชรปราณี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า หลังพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 จากนั้นคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามตำแหน่ง ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่ยังไม่มีกรรมการในสัดส่วนขององค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนผู้ประกอบการได้ดำเนินการออกระเบียบและประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้วถึง 18 ฉบับ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้สามารถดำเนินการได้ อีกทั้งกฎหมายลำดับรองที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำเป็นต้องเร่งออกเพื่อให้ทันระยะเวลาหนึ่งปี ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 43 วรรคสอง
นายธีระ กล่าวอีกว่าการออกกฎหมายลำดับรองในเรื่องสำคัญๆที่ส่งผลต่อการควบคุมแอลกอฮอล์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยข้อมูลทางวิชาการ และข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะกฎหมายลำดับรองในด้านการโฆษณา ตามมาตรา 32/1 32/2 32/4 ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ที่คณะกรรมการควบคุมฯ จำเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ สมดุล ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ครบถ้วน มีตัวแทนจากกลุ่มองค์กรเอกชนที่ครบถ้วนเสียก่อน ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีตามที่กฎหมายกำหนด รัฐมนตรีก็สามารถรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีได้ตามมาตรา 43 วรรคสองได้ จึงไม่ควรให้กรรมการที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นแล้วกับ ประกาศกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2569 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2569 ทั้งที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าการทดลองให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาตั้งแต่ 11.00 น. – 24.00 น. โดยมีการทดลอง 180 วัน ยังไม่มีรายงานสรุปข้อดีข้อเสียแค่ไหนที่ชัดเจน ก็ได้มีการเร่งออกประกาศใหม่ให้มีการขายได้เป็นการทั่วไปในเวลาดังกล่าวแล้ว
นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงาน ภปค. กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายมีจุดยืนและมีข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้ 1.ขอให้เร่งดำเนินการตาม มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 ที่กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน 150 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้ โดยการคัดเลือกและการแต่งตั้ง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ผู้แทนองค์กรเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมฯให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 2. เมื่อได้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครบถ้วนเต็มคณะแล้ว จึงควรเร่งพิจารณากฎหมายลำดับรองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญหลักในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการโฆษณา ตามมาตรา 32/1 32/2 และ 32/4 โดยขอให้ยึดตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … สภาผู้แทนราษฎร (เอกสารแนบ 2 ) อย่างเคร่งครัด และ 3. ภาคีเครือข่ายยินดีสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมาย เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสุขภาพประชาชน ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
“แม้กฎหมายจะให้อำนาจคณะกรรมการโดยตำแหน่งที่มีอยู่ปัจจุบัน สามารถดำเนินการออกกฎหมายลำดับรองได้ก็จริงอยู่ แต่การมีคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆครบถ้วนตามกฎหมาย จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มความรอบคอบ สร้างสมดุลของกฎหมาย ลดข้อครหาว่ามีการรีบเร่งโดยขาดการมีส่วนร่วม ดังนั้นการทำอะไรแม้จะถูกกฎหมายแต่ก็ควรควบคู่ไปกับความชอบธรรมด้วย” นานธีรภัทร์ กล่าว