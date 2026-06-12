อธิบดีกรมการปกครอง มอบบัตรประจำตัวให้นักเรียนอักษร G พร้อมเร่งรัดแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ภายในปี 2569

วันนี้(12 มิ.ย.)ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานกิจกรรม “การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนอักษร G ในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์” พร้อมมอบบัตรประจำตัวให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติและกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายคีน ซัม เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายความคุ้มครอง สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดย นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนอักษร G เป็นภารกิจสำคัญที่กรมการปกครองให้ความสำคัญตามพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแม้เด็กกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิด้านการศึกษาแล้ว แต่ยังมีสิทธิพื้นฐานอีกหลายด้านที่ยังเข้าไม่ถึง ทั้งการรักษาพยาบาล การประกอบอาชีพและการคุ้มครองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ การกำหนดสถานะบุคคลและเลขประจำตัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะช่วยให้เด็กได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนอักษร G ทั่วประเทศประมาณ 200,000 ราย ซึ่งกรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนภูมิภาค เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในปีงบประมาณ 2569 เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม
โดย กรมการปกครองได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุมถึงบุตรแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 และเริ่มดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 เพื่อให้เด็กได้รับการกำหนดสถานะบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารแสดงตน สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ที่พึงได้รับ และเป็นการจัดระเบียบฐานข้อมูลบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของประเทศให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ถือเป็นภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ
สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น มีเด็กนักเรียนอักษร G จำนวน 2,981 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหัวหิน ได้เร่งรัดดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 677 ราย
อธิบดีกรมการปกครอง ยืนยันเดินหน้า ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค และเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเติบโตอย่างมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะ “การมีตัวตน” คือจุดเริ่มต้นของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมขอขอบคุณสำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง ที่ร่วมกันทำงานนี้ ให้เป็น “อำเภอพึ่งได้”