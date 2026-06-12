ศุลกากรช่องจอมทลายคาเฟ่บะหมี่ตเจ้าดังกลางเมืองโคราช ผงะใช้วัตถุดิบลักลอบนำเข้า ไร้ อย.-ใกล้หมดอายุเกือบครึ่งร้าน

ศุลกากรช่องจอมบุกทลายคาเฟ่บะหมี่ต่างประเทศเจ้าดังกลางเมืองโคราช .ผงะใช้วัตถุดิบเถื่อนลักลอบนำเข้า .. แถม ไร้ อย.ทั้งใกล้หมดอายุเกือบครึ่งร้าน
นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ นายด่านศุลกากรช่องจอม เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องสังคมจากสินค้าไม่พึงปรารถนาที่จะส่งผลต่อกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีเป้าหมายสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคที่อาจส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายซึ่งอาจสร้างภาระทางด้านค่ารักษาพยาบาลแก่พี่น้องประชาชนในอนาคต ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่สุจริตนั้น
นายประสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร น.ส.สุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ น.ส.ลลิตา อรรถพิมล ผอ.ศุลกากรภาค 2 ได้กำชับให้ด่านศุลกากรช่องจอม ในฐานะที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดในเขตอีสานใต้ คือ สุรินทร์ , บุรีรัมย์ และนครราชสีมา ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูง ให้เข้มงวดกวดขันสินค้าตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่
นายประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากข้อสั่งการของรัฐบาล ทำให้ด่านศุลกากรช่องจอมได้ทำการเฝ้าระวังสินค้าเถื่อนประเภทต่างๆอย่างเข้มข้นจริงจัง จนนำมาสู่การได้ข้อมูลการข่าวเชิงลึกถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยหลายประการจนมั่นใจในพยานหลักฐานจึงได้ขอยื่นคำร้องขอออกหมายค้นจากศาลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำการตรวจค้นเพื่ออายัดสินค้าจากร้าน “คาเฟ่บะหมี่ ตปท.“ เจ้าดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ได้ในที่สุด
นายประสิทธิ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสิ่งที่น่าตกใจมากจากสิ่งที่เราเข้าจับกุมได้ในวันนี้คือเป็นคาเฟ่ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง เปิดให้บริการเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินกิจการมาแล้วราว 3 ปี อีกทั้งเป็นที่นิยมชมชอบสำหรับวัยรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ แต่วัตถุดิบที่เลือกใช้ให้กับผู้บริโภคเกือบ 2,000 รายการทั้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุง เครื่องดื่ม ขนมหวาน ฯลฯ ประเภทต่างๆนั้น กลับลดต้นทุนทางการค้าด้วยการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร และไม่มีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยจาก อย. รวมทั้งยังเป็นสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุเกือบครึ่งร้าน ซึ่งไม่ทราบว่าที่ผ่านมาสร้างความเสียหายไปมากน้อยเพียงใดนับว่าขาดความรับผิดชอบและเป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง
“ขอให้ชาวอีสานใต้มั่นใจได้เลยว่าเราจะเดินหน้าปกป้องสังคมจากสินค้าเถื่อนเพื่อปกป้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรมศุลกากร ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และขอฝากวิงวอนพี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันก่อนซื้อสินค้ามากินหรือใช้งาน ควรหมั่นสังเกตตรารับรองจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่น มอก. หรือ อย. สักนิดเพื่อความปลอดภัยในคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของคนที่เรารักรวมทั้งตัวท่านเอง” นายประสิทธิ์กล่าวทิ้งท้าย