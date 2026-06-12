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“รุ่งทิพย์ สูงสว่าง ผู้บริหาร NTI รับพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.67 ตอกย้ำศักยภาพผู้นำยุทธศาสตร์ยุคดิจิทัล”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการธุรกิจและเทคโนโลยีไทย เมื่อ คุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง กรรมการบริหาร บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2568 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569

เวทีแห่งเกียรติยศของผู้นำระดับประเทศ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวถือเป็นพระราชพิธีอันทรงเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงของประเทศ อาทิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพต่าง ๆ

ในโอกาสนี้ คุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง ได้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 67 ซึ่งเป็นหลักสูตรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาผู้นำระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และรับมือกับความท้าทายในโลกยุคใหม่

ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

การสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคุณรุ่งทิพย์ในการพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านความมั่นคงของชาติ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรและวางแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างมุมมองที่รอบด้านต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความมั่นคง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้นำเทคโนโลยีกับบทบาทขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล

ในฐานะกรรมการบริหาร บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI) คุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง ให้บริการให้คำปรึกษา ระบบความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย ด้าน ITO AI. ใหัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI) เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย ผ่านการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ความสำเร็จที่สะท้อนศักยภาพผู้นำไทยยุคใหม่

ความสำเร็จในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงเกียรติประวัติส่วนบุคคลเท่านั้น หากยังสะท้อนถึงศักยภาพของผู้นำภาคเอกชนไทยที่พร้อมก้าวข้ามบทบาททางธุรกิจ ไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ

การผสานองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ ความมั่นคง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ากับประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI) ได้ร่วมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จอันทรงเกียรติของคุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของผู้นำองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้แก่สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศไทยสู่เวทีสากลต่อไป








“รุ่งทิพย์ สูงสว่าง ผู้บริหาร NTI รับพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.67 ตอกย้ำศักยภาพผู้นำยุทธศาสตร์ยุคดิจิทัล”
“รุ่งทิพย์ สูงสว่าง ผู้บริหาร NTI รับพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.67 ตอกย้ำศักยภาพผู้นำยุทธศาสตร์ยุคดิจิทัล”
“รุ่งทิพย์ สูงสว่าง ผู้บริหาร NTI รับพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.67 ตอกย้ำศักยภาพผู้นำยุทธศาสตร์ยุคดิจิทัล”
“รุ่งทิพย์ สูงสว่าง ผู้บริหาร NTI รับพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.67 ตอกย้ำศักยภาพผู้นำยุทธศาสตร์ยุคดิจิทัล”
“รุ่งทิพย์ สูงสว่าง ผู้บริหาร NTI รับพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.67 ตอกย้ำศักยภาพผู้นำยุทธศาสตร์ยุคดิจิทัล”