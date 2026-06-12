กกต.จัดอบรมวิทยากรเขต เตรียมเลือกตั้ง กทม. 28 มิ.ย. "ณรงค์" ย้ำต้องฟรีและแฟร์

กกต.จัดอบรมวิทยากรเขต เตรียมพร้อม กปน.จัดการเลือกตั้ง กทม.28 มิ.ย.นี้ "ณรงค์ รักร้อย" เผยเลือกตั้งต้องฟรีและแฟร์ เป็นธรรมกับผู้สมัคร-ปชช.ใช้สิทธิไม่อยู่ภายใต้การบังคับ
วันนี้(12มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพฯ ร่วมจัดอบรมวิทยากรเขตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยก่อนเริ่มการอบรมได้มีการยืนแสดงความอาลัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นเวลา 48 วินาที
จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีเปิดนายณรงค์ รักร้อย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมวิทยากรเขตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ได้เห็นถึงความพยายามของทุกคนในการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ และทุกคนคงทราบดีว่าการเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่8 ก.พ.ที่ผ่านมานั้นมีอุปสรรคอย่างไร เกี่ยวกับ กรรมการประจำหน่วย (กปน.) แต่ครั้งนี้แม้จะมีจำนวนกปน.ที่ทำงานน้อยลงเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งใหญ่ แต่ก็น่าจะมีการร้องเรียนเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.อีกเช่นเดิม เพราะจากประสบการณ์ของตนเองจะมีหลายวิธีการที่ทำให้ กปน.ได้รับความกดดัน ฉะนั้นตนเชื่อว่าแม้คิดว่าเราเตรียมตัวดีแล้ว เมื่อถึงสถานการณ์จริง สิ่งที่เตรียมไว้ก็หายไปหมด และจำเป็นต้องเดินไปตามสถานการณ์จริง จึงเข้าใจทุกคนในฐานะที่เป็น กปน.และวิทยากรเขต
วันเลือกตั้ง กทม.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครและเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ตนเชื่อว่า ผู้อบรมในห้องนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนกรุงเทพฯและน่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งกกต.รวมถึงกปน.เป็นคนที่คุมกติกาเพื่อทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม
นายณรงค์ ยังกล่าวต่อว่า การเลือกตั้งต้อง "ฟรีและแฟร์" "แฟร์"คือ ผู้สมัครทุกคนต้องได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้รับการเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ "ฟรี" คือ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถแสดงเจตจำนง ถ้าอย่างเต็มที่ไม่อยู่ภายใต้การถูกบังคับคุกคาม หรืออามิสสินจ้าง นี่คือหลักสากลของการเลือกตั้ง จึงต้องฝากเรื่องนี้ให้วิทยากรทุกคนอธิบายต่อ กปน.
สำหรับผู้เข้ารับอบรมครั้งนี้มีจำนวน 300 คน จาก 50 เขตเลือกตั้ง เขตละ 6 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ กปน.6,628 หน่วย จำนวน 72,908 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในการอบรมครั้งนี้
โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายและการให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ประกอบด้วยหัวข้อ "หน้าที่ และการใช้อำนาจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวข้อ "การฝึกการปฏิบัติการทำหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง" โดยมีทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ก่อนวันเลือกตั้ง ฐานที่ 2 การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ฐานที่ 3 การนับคะแนนการเลือกตั้งหลังการปิดการออกเสียงลงคะแนน ฐานที่ 4 การดำเนินการภายหลังการนับคะแนนเลือกตั้ง