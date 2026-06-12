นายกฯ เผยประชุม ครม.นัดพิเศษเตรียมงานพระราชพิธี ย้ำประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ ยึดแนวทางไว้ทุกข์ตามประกาศสำนักพระราชวัง

นายกฯ แถลงผลประชุม ครม.นัดพิเศษ เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธี พร้อมกำชับทุกหน่วยงานดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานอย่างดีที่สุด ย้ำการใช้ชีวิต การทำมาหากิน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ยังดำเนินได้ตามปกติ โดยให้ยึดแนวทางการไว้ทุกข์ตามประกาศสำนักพระราชวัง
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ว่า การประชุมครั้งนี้มีวาระเดียวคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานพระราชพิธีต่างๆ โดยได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ รวมถึงอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยมากที่สุด
นายอนุทินกล่าวว่า แนวทางการแสดงความอาลัยและการปฏิบัติตนในช่วงการไว้ทุกข์ ขอให้เป็นไปตามแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังอย่างเคร่งครัด
สำหรับภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการนัดหมายกับผู้นำประเทศต่างๆ ไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น นายอนุทินยืนยันว่า ยังคงดำเนินการตามกำหนดการเดิม แต่ได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจหลัก ลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น และใช้ระยะเวลาเดินทางให้สั้นที่สุด
เมื่อถูกถามถึงการดำเนินชีวิตประจำวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน นายอนุทินกล่าวว่า ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ เนื่องจากการสร้างรายได้และการดำรงชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ แม้ทุกคนจะมีความโศกเศร้าและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เชื่อว่าประชาชนทราบดีว่าจะปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาของการไว้ทุกข์ โดยยึดแนวทางตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศไว้
ส่วนกรณีการจัดงานรื่นเริงหรือคอนเสิร์ตต่างๆ นายอนุทินระบุว่า ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ เช่นเดียวกับช่วงการไว้ทุกข์ในวาระสำคัญที่ผ่านมา โดยเห็นว่าหากผู้จัดงานเริ่มกิจกรรมด้วยการยืนถวายความอาลัย ก็ถือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความเหมาะสมแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ นายอนุทินได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงและแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์.