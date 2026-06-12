นายกฯ นำถก ครม.นัดพิเศษ ขณะทำเนียบฯ ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทำเนียบรัฐบาล ภายหลังมีประกาศสำนักพระราชวังถึงการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา โดยเวลา 08.00 น. ทำเนียบรัฐบาลเชิญธงชาติไทยตามปกติ ที่หน้าตึกสันติไมตรี และด้านบนตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนจะลดธงลงครึ่งเสาในช่วงสาย
ขณะที่บรรดารัฐมนตรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงสื่อมวลชน พร้อมใจกันสวมชุดสีดำ เพื่อถวายความอาลัยโดยเวลา 08.56 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เดินทางเข้าปฎิบัติหน้าที่บนตึกไทยคู่ฟ้า
หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. นายกฯ เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า ไปตึกบัญชาการ 1 เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ หารือมอบหมายภารกิจถวายงานพระราชพิธี
ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ครม. รัฐมนตรีหลายคน ได้เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า หารือกับนายกฯ อาทิ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย และยังมี นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เข้าพบด้วย