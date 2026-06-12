อธิบดีกรมการปกครอง สั่งลุยต่อวันที่ 2 กวาดล้างโรงแรมเถื่อนภูเก็ต จับเพิ่ม 4 แห่ง รวม 7 แห่งใน 2 วัน ย้ำไม่ปล่อยให้มีการทุจริตแฝงตัวในธุรกิจท่องเที่ยว

วันนี้(11 มิ.ย.)ภายใต้นโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดระเบียบสังคม และการปราบปรามผู้มีอิทธิพล นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้สั่งการให้นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง นำชุดเฉพาะกิจกรมการปกครอง ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เดินหน้าปฏิบัติการจัดระเบียบสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ภายหลังเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ชุดปฏิบัติการได้เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 3 แห่ง ล่าสุดได้ขยายผลเข้าตรวจสอบในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติ และสามารถจับกุมผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมได้อีก 4 แห่ง ส่งผลให้ตลอดระยะเวลา 2 วัน สามารถดำเนินคดีกับสถานประกอบการที่กระทำความผิดได้รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง
จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่าสถานประกอบการเป้าหมายมีการเปิดให้บริการห้องพักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการประชาสัมพันธ์และรับจองห้องพักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในลักษณะเดียวกับโรงแรม แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
เมื่อพยานหลักฐานมีความชัดเจน ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองจึงร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย และรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า การปราบปรามโรงแรมเถื่อนไม่ใช่เพียงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนเท่านั้น แต่ยังเป็นการจัดระเบียบภาคการท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมกันนี้ กรมการปกครองจะเดินหน้าตรวจสอบและกวาดล้างการลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ รวมถึงตรวจสอบข้อร้องเรียนและข้อมูลข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับการปล่อยปละละเลย การเอื้อประโยชน์ หรือการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวงจรการทุจริตที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคธุรกิจ
“กรมการปกครองจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และต่อเนื่อง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ หากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระยะยาว”