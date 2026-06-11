“ไอซ์” ลืมพวกตัวเอง! ผุดรูป “ปรินทร์ PLANB” ไม่ซี้แค่ “ชิดชอบ” มีร่วมเฟรม “ธนาธร-ปิยบุตร” ที่บุกขอคำปรึกษา

ผุดรูปโต้ไอซ์ “รักชนก”! เผย “ปรินทร์ PLANB” ไม่ได้สนิทแค่ตระกูลชิดชอบ ยังร่วมเฟรม “ธนาธร-ปิยบุตร” ชี้ เคยบุกถึงออฟฟิศขอคำปรึกษาพีอาร์พรรคประชาชน
วันนี้ (11 มิ.ย.) จากกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความว่า “สนิทแค่ไหน ให้รูปอธิบาย” พร้อมเผยแพร่ภาพ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB ร่วมเฟรมกับบุคคลในตระกูลชิดชอบ รวมถึง นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงโครงการ TH-AI Passport มูลค่า 1.6 พันล้านบาท
ต่อมา นายไชยชนก ชิดชอบ ยอมรับว่า รู้จักและคุ้นเคยกับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) จริง แต่ยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์ในการประมูลโครงการ TH-AI Passport แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า นายปรินทร์ ในฐานะนักธุรกิจ ไม่ได้มีเพียงภาพร่วมกับบุคคลในตระกูลชิดชอบเท่านั้น แต่ยังมีภาพร่วมกับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ซึ่งมีบทบาทสำคัญทางความคิดของพรรคประชาชนด้วย
โดยมีรายงานว่า ทั้งนายธนาธรและนายปิยบุตร เคยเดินทางเข้าพบที่สำนักงานบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อขอคำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของพรรคประชาชน