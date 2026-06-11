กรมการข้าว จับมือ บจก.วรรณภพ ลงนาม MOU ยกระดับข้าวไทยสู่สากล มุ่งสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 10 มิถุนายน 2569 นายอานนท์ นนทรีย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางสาวธัญวรรณ พัฒผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วรรณภพ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ บริษัท วรรณภพ จำกัด โดยมี นายโอวาท ยิ่งลาภ รองอธิบดีกรมการข้าว และ นางสาวรุ่งฤดี ฉิมภาลี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิจัย บริษัท วรรณภพ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารสำนักงานกรมการข้าว
อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท วรรณภพ จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวไทยสู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และขยายการรับรู้ในตลาดโลก ผ่านการพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรไทย ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพการผลิตข้าวไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรมการข้าวจึงเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาภาคการผลิตข้าวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
พร้อมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำ และการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมตั้งแต่ การจัดการแปลงนา การตรวจสอบรับรองที่จำเป็นทางด้านคาร์บอน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงการใช้สารปรับปรุงบำรุงดินจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บคาร์บอนในดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตข้าวและคาร์บอนเครดิตในอนาคต ตลอดจนยกระดับศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันข้าวไทยสู่การยอมรับในระดับสากล และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป