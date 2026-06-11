อธิบดีกรมการปกครอง สั่งด่วน เปิดปฏิบัติการ “พิชิตอันธพาล” กวาดล้างโรงแรมเถื่อนกลางเมืองท่องเที่ยวภูเก็ต บุกจับ 3 แห่ง พื้นที่กะรน–ราไวย์

ภายใต้นโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดระเบียบสังคม และการปราบปรามผู้มีอิทธิพล พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล” ได้มอบหมายให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง สั่งการให้ นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดปฏิบัติการ “พิชิตอันธพาล” นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายหลังการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องพบว่า มีผู้ประกอบการบางรายลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแรม รับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามกฎหมาย และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด
โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้กระทำผิดทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้สังคม คุ้มครองประชาชน และรักษาความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
จากการสืบสวนเชิงลึกและเฝ้าติดตามพฤติการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีการเปิดรับจองห้องพักและให้บริการในลักษณะเดียวกับโรงแรมอย่างเปิดเผย แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วน ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองจึงเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง 3 แห่งพร้อมกัน ผลการตรวจสอบพบพยานหลักฐานชัดเจนว่า มีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแห่ง พร้อมตรวจยึดเอกสารการจองห้องพัก ข้อมูลการให้บริการ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
อธิบดีกรมการปกครอง ยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการตรวจสอบและปราบปราม “โรงแรมเถื่อน” อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งการลักลอบประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าวไม่เพียงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ยังเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาว
ทั้งนี้ กรมการปกครองจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เด็ดขาด และต่อเนื่อง เพื่อจัดระเบียบสังคม รักษาความสงบเรียบร้อย คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป