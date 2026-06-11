ปลุกเทรนด์ใหม่ “โปรตีนเด็ก"เสริมแกร่งเยาวชนสายกีฬาสู่เวทีแข่งขันระดับโลก

จุดกระแสตื่นตัว "โภชนาการเยาวชนสายกีฬา" ผู้เชี่ยวชาญ-โค้ชฟุตบอล ชี้ เด็กไทยทักษะไม่แพ้ชาติใดในโลกชู "โปรตีนพืชสำหรับเยาวชน” ตัวช่วยเสริมความแข็งแรง สร้างศักยภาพความพร้อมสู่เวทีโลกในระยะยาว
เมื่อเร็วนี้ๆ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานสนับสนุนทีมนักฟุตบอลโรงเรียนโสมาภาพัฒนา รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ซึ่งได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน MIC Football 7 หรือ Mediterranean International Cup ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ประเด็นโภชนาการสำหรับเด็กและเยาวชนสายกีฬา ถูกพูดถึงมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งหลังทีมฟุตบอลเยาวชนไทยเตรียมเดินทางไปแข่งขันในเวทีนานาชาติที่ประเทศสเปน โดยนายพนิพล เกิดแย้ม หรือ"โค้ชตู่" หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลโรงเรียนโสมาพัฒนา และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่าจากประสบการณ์การพาเยาวชนไทยไปแข่งขันต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน เบลเยียม และฮอลแลนด์ ทำให้เห็นว่าเด็กไทยมีทักษะ ความตั้งใจ และวินัยการฝึกซ้อมไม่แพ้ชาติอื่น แต่ยังมีโจทย์สำคัญเรื่องความพร้อมของร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับคู่แข่งที่มีรูปร่าง แรงปะทะ และความแข็งแรงที่มากกว่า จึงต้องมีการดูแลด้านร่างกายและโภชนาการอย่างจริงจัง
"เด็กที่ลงแข่งขันในต่างประเทศต้องเจอกับแรงปะทะและความแข็งแรงของคู่แข่งที่มากกว่า ดังนั้นการพัฒนาเด็กไทยให้พร้อมแข่งขันกับต่างชาติ จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับทักษะกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูแลด้านโภชนาการอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับความแข็งแรงของร่างกาย การฝึกซ้อมและการพักฟื้น"
ด้านดร.นำโชค โสมาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนซุส จำกัด กล่าวว่า การพัฒนา Bronto Protein เกิดจากการมองเห็นว่าโปรตีนในตลาดส่วนใหญ่ถูกออกแบบสำหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มออกกำลังกายหรือสร้างกล้ามเนื้อ แต่เด็กและเยาวชนไม่ใช่ผู้ใหญ่ ตัวเล็กเพราะร่างกายยังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต และมีความต้องการโภชนาการแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย การเสริมโปรตีนสำหรับเด็กจึงไม่ควรมองเพียงเรื่องกล้ามเนื้อ แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับช่วงวัย ความแข็งแรงของร่างกาย และการฟื้นตัวหลังทำกิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะเด็กที่ฝึกซ้อมกีฬาอย่างต่อเนื่อง
ดร.นำโชค กล่าวด้วยว่า การเสริมโปรตีนสำหรับเด็กไม่ควรถูกมองเฉพาะเรื่องกล้ามเนื้อ แต่ควรอยู่ในกรอบของการดูแลสุขภาพ การเจริญเติบโต และความพร้อมของร่างกายตามช่วงวัย เริ่มเข้าสู่ระบบฝึกซ้อมกีฬาอย่างจริงจัง หรือมีกิจกรรมทางกายเป็นประจำ
"ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดโปรตีนในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังสื่อสารกับกลุ่มผู้ใหญ่ คนออกกำลังกาย และผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อเป็นหลัก แต่เมื่อกีฬาเยาวชนได้รับความสนใจมากขึ้น ทำให้เริ่มมีการพัฒนาทางเลือกด้านโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน โดยเน้นให้ใช้ควบคู่กับอาหารหลัก ไม่ใช่ทดแทนมื้ออาหารหรือทดแทนนม หนึ่งในแนวทางที่ถูกพัฒนาขึ้นคือโปรตีนจากพืชสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเน้นสูตรไม่มีน้ำตาล ใช้โปรตีนจากพืชหลายชนิด เพื่อให้เป็นทางเลือกเสริมโภชนาการสำหรับเด็กที่มีกิจกรรมทางกายเป็นประจำ"
นอกจากนี้ดร.นำโชค ยังย้ำว่าอาหารหลักที่ครบ 5 หมู่ ยังเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโต โดยผลิตภัณฑ์เสริมควรถูกใช้ในฐานะตัวช่วยตามความเหมาะสมแนวคิดดังกล่าวเชื่อมโยงกับการพัฒนา Youth Athlete Ecosystem หรือระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนเยาวชนสายกีฬา ซึ่งไม่ได้มองเด็กเฉพาะในสนามแข่งขัน แต่รวมถึงบทบาทของครอบครัว โรงเรียน โค้ช ชุมชน และผู้ปกครอง ที่ช่วยให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรง มีวินัย และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในระยะยาว ซึ่งการพัฒนาเยาวชนไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากโภชนาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกิดจากระบบสนับสนุนรอบตัวเด็ก ทั้งครอบครัว โรงเรียน โค้ช พื้นที่ฝึกซ้อม และโอกาสในการแข่งขัน เพราะเด็กที่มีศักยภาพจำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะวันที่ลงสนาม
"การขยับของตลาดโภชนาการสำหรับเด็กและเยาวชนครั้งนี้ สะท้อนว่า การพัฒนาเยาวชนไทยให้พร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติจำเป็นต้องมองให้ครบทุกมิติ ตั้งแต่ทักษะกีฬา อาหารหลัก สารอาหารที่เหมาะสม การพักผ่อน การฟื้นตัว ไปจนถึงระบบสนับสนุนรอบตัวเด็ก เพราะโอกาสของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นจากสนามแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่เริ่มจากการดูแลร่างกายและสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันด้วย"