ไทยพีบีเอส เปิดตัว Next Station Platform : Election Platform & Tracking Poll เกาะติดศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 69

ไทยพีบีเอส เปิดตัว “Next Station Platform : Election Platform & Tracking Poll” เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 69 เปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตเมือง ชู 3 ไฮไลต์ ฮับข้อมูลครบถ้วน รอบด้าน สร้างประสบการณ์ร่วม นวัตกรรม Interactive AI Tracking Poll ฟังเสียงสะท้อนคนกรุง หลากมุม ทุก GEN พร้อมรายงานผลคะแนนในวันเลือกตั้งรวดเร็ว แม่นยำ
นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส กล่าวในการแถลงข่าว “Next Station อนาคตกรุงเทพฯ” ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ มาได้ไกล...ยังไปได้อีก” ประเด็นการเปิดตัว Next Station Platform: Election Platform & Tracking Poll เครื่องมือติดตามการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 69 เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน พร้อมเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นและกำหนดอนาคตของเมือง
นางสาวกนกพร กล่าวว่า แพลตฟอร์มเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ www.thaipbs.or.th/BKKElection69 ไม่ได้เป็นเพียงเว็บไซต์ติดตามการเลือกตั้ง แต่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้งได้ในทุกมุม โดยนวัตกรรมดิจิทัลในครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 สถานีหลัก ที่จะพาเกาะติดสถานการณ์อย่างรอบด้าน ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารและนโยบาย ซึ่งรายงานทุกความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 69 ครบทุกข่าว ทุกประเด็น วิเคราะห์ทุกนโยบาย เข้มข้นเข้าใจง่าย ประกอบด้วยฟีเจอร์ไฮไลต์ อาทิ
• ข้อมูลผู้สมัคร รวบรวมประวัติ ผลงาน และเป้าหมายของผู้สมัคร (ปัจจุบันมี 15 หมายเลข) เพื่อการตรวจสอบที่โปร่งใส
• 1-Minute Vertical Highlight สรุปข่าวและไฮไลต์สำคัญในรูปแบบวิดีโอแนวตั้งความยาว 1 นาที แก้ปัญหาข้อมูลล้นหลาม เสพง่าย รวดเร็ว
• Thai PBS Election Hub บูรณาการความร่วมมือจากหลากภาคส่วน เช่น Thai PBS Verify (ตรวจสอบข่าวปลอม), Local Thai PBS (สะท้อนมุมมองท้องถิ่น), The Active (วิเคราะห์นโยบายเชิงลึกกับ Policy Watch) และ Thai PBS World (ภาคข่าวภาษาอังกฤษ)
• Data Experience รวมข้อมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ทั้ง 50 เขต Data Viz เปิดงบประมาณ กทม. ย่อยข้อมูลออกมาเป็นภาพ (Visualization) ที่เข้าใจง่าย การค้นหาหน่วยเลือกตั้ง Photo Story Keyword Cloud เพื่อค้นหาข่าวเกี่ยวเนื่อง
• Interactive AI & Engagement: สนุกกับ AI ชวนคุย "รีวิวกรุงเทพฯ" สะท้อนเสียงประชาชน เมืองแบบไหน...ที่คุณอยากอยู่? ดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ ประมวลผลจุดแข็ง-จุดอ่อน 50 เขตจากความต้องการของผู้ใช้ และฟีเจอร์ "One Word" นิยาม “1 คำ” ที่คุณอยากเห็นอนาคตของกรุงเทพฯ พร้อมวิเคราะห์มุมมองที่แตกต่างของคนแต่ละเจเนอเรชัน
• Accessibility for all การออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม รองรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
2. การรายงานผลคะแนนในวันเลือกตั้ง
ผลการทำงานที่ผ่านมา ตอกย้ำจุดแข็งและความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อไทยพีบีเอส จากผลงานการรายงานผลคะแนนที่รวดเร็วและแม่นยำในศึกเลือกตั้งที่ผ่านมา สำหรับวันเลือกตั้งจริง 28 มิ.ย. นี้ ระบบจะระดมเทคโนโลยีชั้นนำมาประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอฟีเจอร์ที่หลากหลาย เพื่อส่งตรงคะแนนที่ถูกต้องที่สุดให้แก่ผู้ชมแบบเรียลไทม์
3. Tracking Poll
ไทยพีบีเอส ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำโพลสำรวจความต้องการของประชาชนต่อเนื่องตลอด 1 เดือนเต็มจนถึงวันเลือกตั้ง โดยมีไฮไลต์สำคัญ ดังนี้
• เปิดกว้างและโปร่งใส เปิดรับฟังเสียงจากทุกคน รวมไปถึงประชากรแฝงที่เข้ามาเรียนหรือทำงานใน กทม. ซึ่งถือเป็นผู้ใช้ชีวิตและทรัพยากรในเมืองหลวง ผ่านคำถามที่กลั่นกรองมาอย่างดี 9 ข้อหลัก ถ่วงน้ำหนักเป็นกลางและปราศจากความลำเอียง
• แสดงผลลัพธ์รายสัปดาห์ สะท้อนเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของคนแต่ละกลุ่ม แต่ละเขต ทุกสัปดาห์ เพื่อให้เห็นความต้องการที่แท้จริงของชาวกรุงเทพฯ
• ช่องทางการมีส่วนร่วม ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และร่วมทำแบบสำรวจ "Tracking Poll" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองได้แล้ว ผ่านทาง Line @thaipbs และเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/BKKElection69
“เสียงของทุกคนมีความหมาย การเลือกตั้งไม่ใช่เพียงการเข้าคูหาแล้วกากบาท แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น มุ่งหวังสร้างพื้นที่ให้ประชาชนติดตามข้อมูล ตรวจสอบ ทุกเรื่องทุกมุม Next Station Platform ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน อยากให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้ามาใช้ข้อมูล ทำความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครร่วมกัน” นางสาวกนกพร กล่าว
ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลเจาะลึก และการรายงานผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ได้ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และทาง เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/BKKElection69