กกต.ปัดรู้เห็นปล่อยฮั้วสว. ในวันเลือกระดับประเทศ ยันเร่งพิจารณาคดีฮั้วโดยเร็ว

กกต.โต้ไม่จริง ปม สว.สำรอง อ้างกกต.รู้เห็นและปล่อยให้มีการฮั้ว ในวันเลือกระดับประเทศ ยันเร่งพิจารณาคดีฮั้วโดยเร็ว
วันนี้ (11มิ.ย.) สำนักงานกกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีนายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.กลุ่มสำรอง และ พ.ต.อ.มนัส นครศรี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ยื่นร้องประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยอ้างว่ากกต. ละเว้นไม่ดำเนินการเกี่ยวกับโพยหรือเอกสารจดหมายเลขผู้สมัครในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ปล่อยปะละเลยให้ผู้สมัครนำข้อมูลแนะนำตังของผู้สมัคร (สว.3) เข้าไปในสถานที่เลือกระดับประเทศ หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้าที่และไม่ควบคุมการเลือก สว.ให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม รวมถึงผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งว่า จะมีโพยฮั้ว สว.ในวันเลือก สว.ระดับประเทศ ว่า ทั้งหมดไม่ความจริง และที่ผ่านมาสำนักงาน กกต.มีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวเป็นเอกสารข่าวรวม 3ฉบับ ในช่วงระหว่างมี.ค.-พ.ค.2568 อีกทั้ง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้มีคำพิพากษา เมื่อ 28 ม.ค.2568 ยกฟ้อง กกต. จากกรณีที่กลุ่ม สว.สำรองฟ้องว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อ พรป.ว่าด้วย กกต. ความผิดต่อ พรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. และความผิดต่อ พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากกรณีดังกล่าว
ส่วนกรณีเรื่องร้องเรียนการเลือก สว. ในทำนองเดียวกันนี้ สำนักงานกกต.ระบุว่า กกต.จะเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว