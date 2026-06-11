’ศุภณัฐ‘ ดอดติดตามคดีเครื่องออกกำลังกาย กทม. ไม่หวังเสร็จก่อนเลือกตั้งผู้ว่า รู้ดี ป.ป.ช.ทำงานช้า

’ศุภณัฐ‘ ย่องเข้า ป.ป.ช. ติดตามคดีเครื่องออกกำลังกาย กทม.ไม่หวังให้สรุปคดีเสร็จก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทราบดี ป.ป.ช.ทำงานช้า
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน เดินทางไปสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อติดตามการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยนายศุภณัฐ กล่าวว่า หนึ่งในนั้นคือโครงการเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยในส่วนของพยานหลักฐานที่ผ่านมาตนได้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ตามระบบแล้ว แต่ปัญหาสำคัญคือวันนี้เราเล็งเห็นแล้วว่า การทำงานของ ป.ป.ช. เป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งผ่านมา 2 ปีแล้ว ซึ่งหมายถึง 24 โครงการที่ตนยื่นตรวจสอบ ไม่ใช่เฉพาะเครื่องออกกำลังกาย ป.ป.ช. ก็อย่างที่ทุกท่านรู้อาจจะมีการทำงานอย่างรวดเร็วบางโครงการ เร่งรัดทางการเมือง แต่บางโครงการก็ยังทำงานอย่างล่าช้า
นายศุภณัฐ กล่าวต่อว่า ปัญหาของป.ป.ช. คือเราไม่สามารถที่จะติดตามคดีต่างๆ ได้เลย ถ้าเราไม่ได้ยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการ แม้เราจะเป็นต้นเรื่องในการยื่นตรวจสอบเอง แต่ที่ผ่านมาความคืบหน้าการตรวจสอบคดีเครื่องออกกำลังกาย เจ้าหน้าที่มีการให้ข้อมูลหลังบ้าน แต่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นทางการได้ ตราบใดที่ไม่มีเอกสารยื่นขอติดตามความคืบหน้า จึงเดินทางมาในวันนี้
เมื่อถามว่า มองว่าต้องการเร่งรัดให้มีการตรวจสอบคดีเครื่องออกกำลังกาย ก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ใช่หรือไม่ นายศุภณัฐ กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้อย่าคาดหวังกับ ป.ป.ช. ขนาดนั้น เพียงแค่มีการตอบรับหนังสือกลับมายังผู้ร้องได้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้ว อย่างที่เราเห็นว่าบางคดีความ ผู้ที่ถูกร้องเสียชีวิตไปแล้ว ก็ติดตามยึดทรัพย์ได้จากกองมรดก ซึ่งมันสะท้อนว่าใช้เวลาเป็น 10 ปี ในการตรวจสอบการทุจริตในประเทศ ซึ่งไม่ได้ช้าแค่ในกระบวนการของ ป.ป.ช. เท่านั้น แต่ช้าในกระบวนการภาพรวมของระบบยุติธรรมไทยทั้งหมด