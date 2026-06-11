“ชยานันท์” จี้รัฐบาลเร่งจ่ายไร่ละ 1,000 ยังค้างกว่า 2 แสนรายทั่วประเทศ ชี้ ชาวนาเดือดร้อนหนักต้องกู้หนี้ทำนาฤดูกาลใหม่

“ชยานันท์” จี้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินไร่ละ 1,000 ค้างชาวนาทั่วประเทศกว่า 2 แสนราย วอน นบข.เคลียร์งบค้างก่อนพิจารณาวาระอื่น ชี้ ชาวนาเดือดร้อนหนัก ต้องกู้หนี้ทำนาฤดูกาลผลิตใหม่
วันนี้ (11 มิ.ย.) เวลา 11.00 น. นายชยานันท์ เกตุเมฆ สส.หนองบัวลำภู พรรคกล้าธรรม กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกร กลุ่มชาวนา ผู้ปลูกข้าวของจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6558 ครัวเรือน ที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกร หรือเงินไร่ละ 1,000 บาท เป็นค่าเก็บเกี่ยวค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายปี 68/69 วงเงินกว่า 65 ล้านบาท ซึ่งวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ เป็นครั้งแรก ตนจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติทุกท่าน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณค้างจ่ายค่าเก็บเกี่ยวปี 68/69 ก่อนที่จะมีการพิจารณาวาระอื่นๆ
“ขณะนี้ยังมีพี่น้องชาวนาทั่วประเทศกว่า 200,000 ราย ที่ยังไม่ได้รับเงินค้างจ่ายค่าเก็บเกี่ยวดังกล่าว และกำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส เพราะไม่มีเงินทุนที่จะดำเนินการปลูกข้าวนาในปี 69/70 จึงต้องหากู้หนี้ยืมสินมาทำการไถหว่าน เพื่อให้ทันต่อฤดูการผลิต ขอให้ผู้ที่มีกลุ่มเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นใจเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อย่าให้พี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศรวยหนี้อีกต่อไป” นายชยานันท์ กล่าว