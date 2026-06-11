“ไอซ์” มั่นใจ “ดร.โจ” ตัวเลือกดีสุดชิงผู้ว่าฯ กทม. ติง “ชัชชาติ-ทวิดา” ปมเครื่องออกกำลังกาย ควรให้เกียรติ ปชช.มากกว่าคนมีพฤติกรรมทุจริต

“รักชนก” จี้ “ชัชชาติ-ทวิดา” แสดงความจริงใจแก้คอร์รัปชัน ปมทุจริตเครื่องออกกำลังกาย ควรให้เกียรติประชาชนมากกว่าคนที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต กมธ.ติดตามงบฯ เตรียมเชิญตัวแทน กทม.ชี้แจง ยันไม่ใช่เกมการเมือง “ศุภณัฐ” ติดตามเรื่องนี้ตลอด มั่นใจ “ดร.โจ” คือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดลงชิงผู้ว่าฯ ไม่กังวลตั้ง “สุรพล” ร่วมทีม
วันนี้ (11 มิ.ย.) ที่รัฐสภา น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาจัดทำและติดตามงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีประเด็นร้อนเรื่องงบประมาณจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานคร ที่เกิดขึ้นในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง กทม. ว่า ขณะนี้ กมธ.ติดตามงบฯ ของตน กำลังพิจารณาว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม แต่กำลังพิจารณาว่าจะเอาเข้าก่อนหรือหลังการเลือกตั้ง เพราะไม่อยากถูกกล่าวหาว่าเอามาตีเป็นประเด็นทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า เรื่องนี้ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน ได้เกาะติดและติดตามตรวจสอบรายละเอียดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้ว
เมื่อถามว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าฯ กทม. และ นางทวิดา กมลเวชช อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. ชี้แจงแล้ว ถือว่าฟังขึ้นหรือไม่ น.ส.รักชนก กล่าวว่า ตนอยากให้ท่านแสดงความจริงใจในการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรให้มากกว่านี้
“การที่ออกมาพูดว่าต้องให้เกียรติคนที่ส่อพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวนั้น ดิฉันมองว่าท่านอาจจะเลือกให้เกียรติผิดคน และควรหันมาเลือกให้เกียรติพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินภาษีมากกว่า” น.ส.รักชนก กล่าว
สำหรับแนวทางการตรวจสอบหลังจากนี้ กมธ.ติดตามงบฯ มีแผนที่จะเชิญตัวแทนจาก กทม. เข้าชี้แจง และหากเป็นช่วงหลังการเลือกตั้ง ก็อาจจะมีการเชิญตัวผู้ว่าฯ กทม. มาร่วมชี้แจงด้วยตัวเอง
ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคประชาชนหยิบยกเรื่องนี้มาโจมตีในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง เพราะเป็นเกมการเมือง ทั้งที่ทราบเรื่องมาตั้งแต่เดือน ก.พ.แล้ว ทำไมไม่ออกมาพูด น.ส.รักชนก กล่าวว่า จริงๆ เราได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด ซึ่งนายศุภณัฐ ได้โพสต์และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นนี้ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง จึงอยากขอให้ประชาชนพิจารณาด้วยความเป็นธรรมว่าเป็นการทำงานเกาะติดประเด็นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อถามว่า มั่นใจในตัว นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จากพรรคประชาชน หรือไม่ ในช่วงโค้งสุดท้าย น.ส.รักชนก กล่าวว่า ตนมั่นใจในเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทุกคน และเชื่อมั่นว่า นายชัยวัฒน์ คือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้ ซึ่งพร้อมที่จะลงแรงและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า กังวลเรื่องกระแสของ นายสุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2549 หรือไม่ น.ส.รักชนก กล่าวว่า สิ่งที่พรรคประชาชนได้สื่อสารไป ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการพรรค หรือหัวหน้าพรรค ตนก็สนับสนุนแนวทางนั้น