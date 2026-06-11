รัฐบาลเร่งแก้ปมกุ้งไทย “สุริยะ” ประสานมาเลเซียปรับมาตรการตรวจนำเข้าปลากะพงแลกเปลี่ยน

รัฐบาลเร่งคลี่คลายปัญหากุ้งไทยส่งออกมาเลเซีย “กระทรวงเกษตรฯ” เดินหน้าเจรจา แลกปรับมาตรการตรวจสอบนำเข้าปลากะพง ลดผลกระทบเกษตรกร
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีที่ประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย 5 สายพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเดินหน้าเจรจาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งประสานงานกับฝ่ายมาเลเซียทันที หลังได้รับรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซีย เพื่อขอหารือในระดับนโยบายและผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยยืนยันความพร้อมที่จะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองในสัปดาห์หน้า (17 มิ.ย.)
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งทบทวนกระบวนการตรวจสอบการนำเข้าปลากะพงจากมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับมาตรการดังกล่าว โดยกรมประมงอยู่ระหว่างปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการจากเดิมประมาณ 15 วัน เหลือราว 7 วัน ขณะที่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้เชิญผู้แทนสมาคมกุ้งไทย พันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าหารือ เพื่อรับฟังข้อเสนอและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยได้มอบหมายให้กรมประมงรวบรวมข้อเสนอในการยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบ เพื่อจัดทำแนวทางดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนในระยะต่อไป
สำหรับมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน กระทรวงเกษตรฯ จะบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านราคาและดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ขณะเดียวกัน กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำมาตรการลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดในการเพาะเลี้ยง รวมถึงการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคกุ้งภายในประเทศ เพื่อช่วยพยุงรายได้เกษตรกรและเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะยาว