เด็กไทยต้องไม่พลาดสิทธิ รัฐบาลขยายทุน ODOS รุ่น 2 ส่งเด็ก ม.6-สายอาชีพ เรียนต่อต่างประเทศ กำชับเครือข่ายเร่งสร้างการรับรู้พื้นที่ห่างไกล ให้เด็กยื่นสิทธิก่อน 15 มิ.ย. นี้
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีมาตรการเชิงรุกที่จะสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “1 อำเภอ 1 ทุน” หรือ ทุน ODOS รุ่นที่ 2 ประจำปี 2569 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายนนี้
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดอุปสรรคด้านการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ห่างไกล ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เร่งสร้างการรับรู้และส่งต่อข้อมูลการรับสมัครขอทุน ODOS ไปยังนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างทั่วถึง และให้โรงเรียนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการสื่อสาร ให้สามารถยื่นสิทธิ์สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
สำหรับทุน ODOS รุ่นที่ 2 นี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลน แต่มีผลการเรียนดี มีศักยภาพ ได้ไปศึกษาต่อ ระดับ ปวส. และปริญญาตรีในต่างประเทศ รวม 100 ทุน แบ่งเป็นทุนสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 70 ทุน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย และทุนสำหรับนักเรียน ปวช. ปี 3 เพื่อไปศึกษาต่อระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี อีก 30 ทุน ที่ประเทศออสเตรเลีย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ ไม่ใช่แค่ทุนการศึกษาเท่านั้น แต่เป็นโอกาสและสิทธิของเยาวชนไทยทุกคนที่จะเข้าถึงประสบการณ์ระดับโลก เพราะจะได้ศึกษาเล่าเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต อาทิ วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, คอมพิวเตอร์, AI และกลุ่มการแพทย์ สุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2569 นี้เท่านั้น โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ odos.ocsc.go.th