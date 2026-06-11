รัฐบาลปลื้มต่างชาติเที่ยวไทย พ.ค. 2.35 ล้านคน เพิ่มร้อยละ 3.54 สร้างรายได้กว่า 1 แสนล้าน ยอดรวม 5 เดือนกว่า 7 แสนล้านบาท

รัฐบาลปลื้มยอดต่างชาติเที่ยวไทยยังแกร่ง 5 เดือนแรก สร้างรายได้กว่า 7 แสนล้านบาท เผย ช่วงพฤษภาคม 69 นนท.ต่างชาติเที่ยวไทย 2.35 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.54 สร้างรายได้กว่าแสนล้านบาท ยอดรวม 1 ม.ค.- 7 มิ.ย. 69 ทำรายได้กว่า 7 แสนล้านบาท
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2569 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวน 2.35 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.54 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ 1.08 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.77 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย จีน อินเดีย รัสเซีย และ สิงคโปร์ ตามลำดับ
สำหรับยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 7 มิถุนายน 2569 สร้างรายได้สะสม 701,358 ล้านบาท จากจำนวนที่เดินทางเข้ามาจำนวน 14,515,978 ล้านคน โดย 5 อันดับแรก ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ได้แก่ จีน จำนวน 2,386,714 คน มาเลเซีย จำนวน 1,839,151 คน อินเดีย จำนวน 1,103,945 คน รัสเซีย จำนวน 964,670 คน และเกาหลีใต้ 552,621 คน ทั้งนี้ ในสัปดาห์นี้ คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายตลาดจะกลับมาท่องเที่ยวตามแนวโน้มปกติ
“จากผลกระทบความตึงเครียดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ต้นทุนการเดินทางทั้งทางอากาศและภาคขนส่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง โดยมีแนวโน้มลดการเดินทางระยะไกลและควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะใกล้ เดินทางง่าย พร้อมปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวไทย ให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ที่เน้นความยั่งยืน ประหยัดพลังงาน และคุณค่าของประสบการณ์” นางสาวพลอยทะเล กล่าว