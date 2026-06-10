ฝ่ายปกครองระดมกำลังเคาะประตูบ้าน ดันยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่น คืบหน้าแล้วกว่า 4.5 แสนราย

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกฝ่ายปกครองทุกระดับในพื้นที่ ทั้งนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง
การดำเนินงานดังกล่าวมุ่งเน้นเป็นพิเศษไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน สำรวจ ตรวจสอบสิทธิ และให้ความช่วยเหลือในการลงทะเบียนถึงที่พักอาศัย เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิรายใดตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐ
ทั้งนี้ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าการลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 23.59 น. พบว่า กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อ มีเป้าหมายจำนวน 1,047,520 คน ปัจจุบันลงทะเบียนแล้ว 452,004 คน คิดเป็นร้อยละ 43.15 ของเป้าหมายทั้งหมด และยังคงเหลือผู้ที่ต้องดำเนินการลงทะเบียนอีก 595,516 คน
ส่วนกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มนอกบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่น แต่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และกลุ่มเปราะบางที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่มเติม มีจำนวนผู้แจ้งความประสงค์แล้วทั้งสิ้น 545,959 คน
อธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการปกครองยังคงเร่งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและช่องทางการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อขอรับการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนถึงบ้านได้