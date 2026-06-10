กรมการปกครอง แจงผ่อนปรนให้ผู้หนีภัยการสู้รบเมียนมาออกจากศูนย์พักพิงฯ ทำงานถูกกฎหมายได้ เฉพาะกลุ่มช่างฝีมือ กึ่งฝีมือ และงานตาม MOU ใน 43 จ.

กรมการปกครอง เปิดข้อมูลตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อไปทำงานในประเทศไทย โดยชี้แจงถึงที่มา หลักการ เหตุผล และแนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 มีผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยบริเวณชายแดนด้านตะวันตก ใช้ชื่อเรียกว่า “ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (Myanmar Displaced Persons)” มีสถานะเป็นเพียงผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม จึงผ่อนปรนให้ผู้อยู่ในเฉพาะภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ จำนวน 9 แห่ง ใน 4 จังหวัด คือ จ.แม่ฮ่องสอน ตาก ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี ได้เป็นการชั่วคราว ปัจจุบันมีจำนวนผู้หนีภัย ทั้ง 9 แห่ง จำนวน 77,305 คน
นอกจากนี้ผู้หนีภัยสามารถออกมาทำงานได้เป็นกรณีพิเศษ มีที่มาจากกรณีสหรัฐอเมริกาได้ตัดงบประมาณสนับสนุนผู้หนีภัย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ส่งผลให้ภาระในการดูแลคนต่างด้าวดังกล่าว ตกแก่รัฐบาลไทยเพียงฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการแพทย์ และด้านอาหาร ทำให้ ครม. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา โดย กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมติ ครม. และ กรมการปกครองได้จัดทำแนวทางการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ทำให้ผู้หนีภัยสามารถอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมและออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม เพื่อไปทำงานได้โดยชอบ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ลดภาระของรัฐบาลไทย สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทย
สำหรับอาชีพที่ผู้หนีภัยสามารถทำได้ คือ
อาชีพที่คนต่างชาติสามารถทำได้ แต่ต้องมีนายจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย และทำงานใน ลักษณะที่เป็นช่างฝีมือหรือกึ่งฝีมือ เช่น งานช่างก่อสร้าง, งานช่าง ในภาคเกษตร, งานช่างอื่น ๆ (ทำมีด, ทำรองเท้า, เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องแต่งกาย)
ลักษณะเป็นกลุ่มอาชีพที่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในแต่ละ ช่วงเวลา และต้องเข้ามาทำงานตาม ข้อตกลง MOU (บันทึกความเข้าใจ) และมีนายจ้าง เช่น งานในภาคกรรมกร, ขายของหน้าร้าน
ส่วนจังหวัดใดที่อนุญาตให้คนต่างด้าวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมไปทำงานได้ ภูมิภาคที่อนุญาตให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสามารถออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อไปทำงานได้ใน 3 ภาค 43 จังหวัด ประกอบด้วย
ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
ภาคกลางจำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระยองราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง เพชรบุรี
และภาคตะวันออกจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว
กรมการปกครอง เน้นย้ำว่าการอนุญาตให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาสามารถออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อไปทำงานนั้น เป็นมาตรการที่ดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบกำกับดูแล การตรวจสอบตัวบุคคล และการควบคุมการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พร้อมความมั่นคงของประเทศ