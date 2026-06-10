"ชรบ. ชายแดนไทย-กัมพูชา" มอบวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้ประชาชน

วันนี้(10 มิ.ย.)นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่า กรมการปกครองให้ความสำคัญกับบทบาทของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งเป็นราษฎรอาสาสมัครผู้เสียสละ ทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนและเครือข่ายข่าวสารสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยในระดับหมู่บ้าน อันเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในห้วงสถานการณ์ด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ชรบ. ในพื้นที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชน พร้อมร่วมปฏิบัติภารกิจตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังอย่างเป็นระบบ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ กรมการปกครองได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความพร้อมในการเผชิญเหตุ และรองรับสถานการณ์หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังภาคประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่
นอกจากนี้ กรมการปกครอง ได้โอนงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนทั่วประเทศ 1,478 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตลอดปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
อธิบดีกรมการปกครอง ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพี่น้อง ชรบ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไป
ขณะที่ในวันนี้ นายรณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนจากสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ร่วมในพิธีฯ และมีสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในหมู่บ้านพื้นที่ชายแดน ไทย - กัมพูชา ของจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำขุ่น อำเภอนาจะหลวย จำนวน 530 คน เข้าร่วมกิจกรรม