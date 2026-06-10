“ศุภมาส” ชู “หมากรุกดิจิทัล” ปั้นเยาวชนไทยสู่เวทีโลก สั่งโปรโมท ศึก ASEAN E-Sports Chess Cup 2026

รมต.สำนักนายกฯ ชู “หมากรุกดิจิทัล” ปั้นเยาวชนไทยสู่เวทีโลก สั่งกรมประชาสัมพันธ์ลุยโปรโมท ศึก ASEAN E-Sports Chess Cup 2026
วันนี้ (10 มิถุนายน 2569) เวลา 13.00 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายชัยวัฒน์ บุญชวลิต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หารือร่วมกับคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย นำโดยนายสหพล นาควานิช นายกสมาคมฯ ในแนวทางการส่งเสริมกีฬาหมากรุกสากลและหมากรุกดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย และยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางกีฬาและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค
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โอกาสนี้ สมาคมฯ ได้นำเสนอการจัดการแข่งขัน ASEAN E-Sports Chess Cup 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสุดยอดสนามดวลฝีมือของนักหมากรุกชั้นแนวหน้าจากทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และตัวแทนแชมป์จาก 11 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนักกีฬาระดับโลกนำทัพโดยแม็กนัส คาร์ลเซน (Magnus Carlsen) มือวางอันดับ 1 ของโลกจากประเทศนอร์เวย์ และฟาเบียโน คารูอานา (Fabiano Caruana) มือวางอันดับ 2 ของโลกจากสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการแข่งขันด้วย
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นางสาวศุภมาสกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่กีฬาหมากรุกเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ และสมาธิ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21
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“หมากรุกดิจิทัลเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แข่งขันและเรียนรู้ร่วมกับนักกีฬาระดับโลก การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาดิจิทัลของอาเซียน” นางสาวศุภมาสกล่าว
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นางสาวศุภมาสได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านทุกช่องทาง เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ พร้อมเชิญชวนประชาชนและเยาวชนร่วมติดตามการแข่งขันและส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทย ผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย thailandchess.or.th
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“ดิฉันอยากให้คนไทยเห็นว่าหมากรุกไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ช่วยพัฒนาเยาวชนไทยและสร้างโอกาสสู่ระดับนานาชาติ” นางสาวศุภมาสกล่าว
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สำหรับการแข่งขัน ASEAN E-Sports Chess Cup 2026 จะเริ่มพิธีเปิดเวลา 09.00 น. และมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ การสัมภาษณ์พิเศษแกรนด์มาสเตอร์แม็กนัส คาร์ลเซน และแกรนด์มาสเตอร์ฟาเบียโน คารูอานา เวลา 16.00 น. กิจกรรมพบปะแฟนหมากรุกเวลา 17.00 น. และพิธีมอบรางวัลเวลา 18.00 น.