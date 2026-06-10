"อนุทิน" ถกหอการค้าฯ ย้ำเลิกแข่งเวียดนามจับมือเป็นหุ้นส่วนศก. ดึงบิ๊กธุรกิจบินนอกรัฐพร้อมเป็นแบ็ก

นายกฯ เปิดทำเนียบ ถกหอการค้าไทย ย้ำเลิกแข่ง-หันจับมือเวียดนามเป็นหุ้นส่วนศก. เล็งปรับรูปแบบดึงบิ๊กธุรกิจร่วมคณะเยือนต่างประเทศ ย้ำรัฐบาลพร้อมเป็นแบ็กหนุน หาเงื่อนไขทางการค้าที่ดีที่สุดให้ผู้ประกอบการไทย
วันนี้ (10มิ.ย.) ที่ทำนียบฯ เวลา 15.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสให้นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้า
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวานนี้ ตนและคณะได้เดินทางกลับจากการเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน อาเซียน ฟิวเจอร์ฟอรั่ม ทำให้ได้อัปเดตทิศทางของประเทศต่างๆในภูมิภาค โดยการเดินทางครั้งนี้มีผู้แทนจากภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางไปด้วย เเต่ไม่ได้ไปในนามขององค์กร แต่ไปในนามของนักลงทุน และผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจะเข้าไปลงทุนในเวียดนาม ในคณะดังกล่าว มีทั้ง คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย กลุ่มอมตะ และกลุ่มเซ็นทรัล กลุ่ม WHA ซึ่งจากนี้ไปตนเห็นว่า จะมีความสัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างยิ่ง หากมีภาคเอกชน ผู้ประกอบการร่วมคณะเดินทางไปต่างประเทศ กับรัฐบาลด้วย ในอนาคตคงจะมีการปรับปรุงวิธีการร่วมคณะ ในนามของสภาหรือองค์กรที่เป็นตัวแทนของภาคเอกชนต่างๆ จะได้จัดผู้ที่เหมาะสม ไปร่วมด้วย
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งเราก็ได้ยืนยันว่าภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน ไทยและเวียดนามควรหันหน้ามาร่วมมือกันในฐานะคู่ค้าและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น แทนที่จะเป็นคู่แข่งกัน ด้วยขนาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ของเวียดนามกับไทยก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าใดนัก หากเรามาร่วมมือกันเสริมศักยภาพของทั้งสองประเทศ ก็จะช่วยให้เราสามารถยืนอยู่บนเวทีโลกและแข่งขันกับใครก็ได้ รวมถึงสินค้าที่จะผลิตจากประเทศของเราก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งประเด็นนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างยิ่งจากผู้นำและรัฐบาลเวียดนาม
นอกจากนี้ เรายังได้นำความต้องการของภาคธุรกิจไทย ไปสื่อสารกับทางการเวียดนาม เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการจากประเทศไทยสามารถเข้าไปลงทุนที่นั่นได้อย่างเต็มที่ เคลียร์ในหลายประเด็นที่ยังมีปัญหาค้างคากันอยู่
ดังนั้น ในการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ ตนจึงอยากเรียนชี้แจงให้ประธานหอการค้า และคณะกรรมการทุกท่านทราบว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญและเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และมีสถานะที่จะเจรจากับต่างประเทศได้ ทั้งนี้ รัฐบาลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกันโดยรัฐบาลพร้อมจะช่วยเหลือทุกท่านในการผลักดันเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดในการเปิดการค้ากับต่างประเทศ ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ต้องอาศัยความร่วมมือและการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน ในการเปิดช่องทางทางการค้าใหม่ๆ กับผู้ประกอบการทั่วโลก ซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่มีการหารือกับ รัฐมนตรีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดโอกาสให้หารือกับรัฐบาลได้อย่างเต็มที่