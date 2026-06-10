ลุ้นพรุ่งนี้ "เอกนิติ” ถก “คกก.ประชารัฐ” ทบทวน ”ใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษี“ เล็งตัดเกณฑ์ระยะยาว

ลุ้น! “เอกนิติ” เผย ถก“คกก.ประชารัฐ” 11 มิ.ย.นี้ ลั่น ทบทวนเกณฑ์เดียว ปม ”ใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษี“ เล็งตัดเกณฑ์ระยะยาว
วันนี้ (10มิ.ย.) เมื่อเวลา 14.50 น. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการประชารัฐ สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ในวันที่11 มิ.ย. นี้ เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งใหม่ หลังจากที่มีเสียงวิจารณ์เกณฑ์การใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีอาจทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าว ว่า คณะกรรมการฯ จะประชุมในช่วงบ่าย โดยจะพิจารณาเพียงเรื่องเดียว คือ การทบทวนเกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษี เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับข้อเสนอและข้อร้องเรียนในช่วง 4-5 ปี ของผู้ถือบัตรสวัสดิการ 13.2 ล้านคน ซึ่งมีผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจริง แต่ได้รับสิทธิ์
นายเอกนิติ กล่าวว่า ดังนั้นเกณฑ์ที่นำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.)ไปแล้ว ต้องนำกลับมาพิจารณาในเรื่องของการนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษี เมื่อเกณฑ์ที่กำหนดออกมาใหม่ ทำให้เกิดข้อกังวล พ่อแม่อาจเดือดร้อนไม่ได้รับสิทธิ์ และจากที่ได้รับฟังจากสังคมมาก็รู้สึกเห็นใจพ่อแม่ที่ลูกเอาชื่อไปลดหย่อน แม้จะเป็นสิทธิของลูกแต่ก็น่าเป็นห่วงพ่อแม่
รองนายกฯ กล่าวว่า ขอเน้นย้ำว่าหัวใจของเรื่องนี้คือต้องการช่วยผู้ที่เดือดร้อนจริงและจุดประสงค์ของการออกบัตรสวัสดิการ คือให้ได้รับเงินเดือนละ 300 บาท สำหรับซื้อสินค้า แต่ยังมีผู้เดือดร้อนจึงเปิดรับใหม่ โดยประสานกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ตกหล่น เพราะยังมีอีกจำนวนมากที่น่าเห็นใจและไม่ได้สิทธิ์ขณะที่13.2 ล้านคน ที่ได้รับบางคนอาจไม่ได้เดือดร้อนจริง แต่ได้รับสิทธิ์ จึงเป็นที่มาต้องคัดกรองให้ละเอียด
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯจะมีการทบทวนเรื่อง จำนวนหนี้สิน เกิน 1 แสนบาท และการครอบครองที่ดิน เกิน 10 ไร่ ด้วยหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า เกณฑ์ดังกล่าวกำหนดตั้งแต่ครั้งก่อน ที่มีผู้มีสิทธิ 13.2 ล้านคน รวมถึงกรณีที่ดินก็เป็นเกณฑ์เดิม
เมื่อถามว่า การปรับเกณฑ์เรื่องภาษี จะครอบคลุมยืดไปถึงครั้งหน้าด้วยหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า เป็นการบอกรายละเอียดของลูกที่มาใช้สิทธิตั้งแต่เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่รู้เกณฑ์ของบัตรสวัสดิการฯ ที่จะออกมาใหม่ ฉะนั้นเราถึงต้องนำมาพิจารณาในวันพรุ่งนี้
เมื่อถามว่า จะยกเลิกเกณฑ์เรื่องเอาชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษี เพียงปีภาษีเดียวใช่หรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า บัตรสวัสดิการฯ ส่วนใหญ่ 5 ปีจะทำที เราไม่ได้ทำทุกปี โดยปรับเกณฑ์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2565 เมื่อถามย้ำว่า จะไม่ใช้เกณฑ์เรื่องภาษี มากำหนดเงื่อนไขในระยะยาวเลยใช่หรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ก็ต้องมาทบทวนเพราะมีข้อมูลมากขึ้น
ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ต้องการให้ทบทวนหลักเกณฑ์นำร้านค้าขนาดใหญ่เข้าร่วมรายการไทยช่วยไทยพลัส นายเอกนิติ กล่าวว่า จะรับไว้พิจารณา