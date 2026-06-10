"พิสิษฐ์" ปัดวิปสว.คุยชงป.ป.ช.ฟัน "นันทนา" แซะลูกเทพ มีแต่ถกภาพรวมขออย่าเสียดสี-กระแนะกระแหน-ดูหมิ่น

“สว.พิสิษฐ์” แจงทันที ยืนยันวิปวุฒิสภาไม่มีคุยกัน ยื่น ป.ป.ช. ลงดาบ “สว.นันทนา” อภิปรายพาดพิง “ไชยชนก” ยอมรับ มีพูดคุยแนวทางโดยรวม แต่ไม่พุ่งเป้าที่ใคร ขอความร่วมมือสภาสูงอย่าใช้คำเสียดสี-กระแนะกระแหน-ดูหมิ่น ทุกคนที่เข้ามาชี้แจง มองตามมารยาท ขอให้อยู่ในกรอบในเนื้อหาสาระ
วันนี้ (10 มิ.ย. 2569) นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชี้แจงถึงกรณีที่มี สว.บางส่วนไม่พอใจ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. ที่อภิปรายพาดพิงนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า เราไม่ได้เป็นประเด็นกับใครคนใดคนหนึ่ง จริงๆ แล้ว เราได้คุยกันในที่ประชุมวิปวุฒิสภา โดยท่านประธานอยากจะขอให้ความร่วมมือให้ สว. ทุกคน ขออย่าให้ใช้คำที่กระแนะกระแหน เสียดสี หรือดูหมิ่นดูแคลนต่อผู้ชี้แจงในการอภิปราย ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จะเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรี หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เข้ามาชี้แจง ขอความร่วมมือให้สมาชิกทุกท่าน ใช้คำพูดให้ระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษ
นายพิสิษฐ์ ย้ำว่า โดยมารยาทการอภิปราย การที่หน่วยงานเข้ามาชี้แจง เราขอความร่วมมือให้ สว.ทุกท่านระมัดระวังในการใช้คำพูดกับผู้ที่มาชี้แจงครับ โดยเฉพาะการใช้คำดูหมิ่น ดูแคลน เสียดสี กระแนะกระแหน ขอให้ไม่มีคำเหล่านี้
“ขอให้อยู่ในกรอบในเนื้อหาสาระ ไม่ควรจะมีคำพูดเสียดสี กระแนะกระแหนใดๆ เป็นสิ่งที่วิปวุฒิสภาได้พูดคุยกัน แต่ถามว่าไประบุตัวตนใครหรือไม่ ต้องตอบเลยว่าไม่มี ไม่ได้ระบุใครเลยครับไม่ได้พุ่งเป้าไปอาจารย์นันทนา ไม่พุ่งเป้ามาที่ผม สว.พิสิษฐ์ก็ไม่มีครับ” นายพิสิษฐ์ กล่าว
นายพิสิษฐ์ ยังยืนยันว่า ตามที่มีกระแสข่าว สว.ไม่พอใจแล้วจะยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา เพื่อให้ตรวจสอบนั้น ตนไม่ทราบว่ากระแสข่าวดังกล่าวมาจากไหน ยืนยันว่าในวิปวุฒิสภาไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้