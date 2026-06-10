กธ.ชงร่างพ.ร.บ.กิจการฮัจย์ ตั้งสนง.ดูแล เข้มผู้ประกอบการ ขอช่วยเร่งดัน กม.ป้องกันชาวมุสลิมถูกทอดทิ้ง

“กล้าธรรม” ยื่นร่าง พ.ร.บ.กิจการฮัจย์ ตั้งสำนักงานดูแลผู้แสวงบุญ คุมเข้มผู้ประกอบการ เข้าสภาฯแล้ว วอน ทุกฝ่ายเร่งพิจารณาผ่านร่าง กม.ป้องกันชาวมุสลิมถูกทอดทิ้ง
วันนี้ (10 มิ.ย. 2569) เวลา 14.30 น. นายยูนัยดี วาบา สส.จังหวัดปัตตานี และรองโฆษกพรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่า พรรคกล้าธรรมได้ยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจย์ พ.ศ. …. ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาและลงมติเห็นชอบ ก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย
นายยูนัยดี กล่าวว่า ปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้พรรคเร่งแก้ไข คือการดูแลชาวมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ รวมถึงกรณีผู้แสวงบุญบางรายถูกทอดทิ้ง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบการรับจัดการเดินทาง พรรคกล้าธรรมจึงผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อสร้างระบบดูแลที่ชัดเจนและมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.กิจการฮัจย์ กำหนดให้มีการจัดตั้ง “สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งชาติ” ในลักษณะองค์กรถาวร ทำหน้าที่บริหารและกำกับดูแลกิจการฮัจย์โดยเฉพาะ พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการกิจการฮัจย์แห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจุฬาราชมนตรีเป็นรองประธาน ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 21 คน เพื่อกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการฮัจย์ของประเทศ
นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจรับจัดการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง หากไม่สามารถนำผู้แสวงบุญเดินทางได้ตามสัญญา จะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมถึงเสนอให้จัดตั้งกองทุนกิจการฮัจย์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
“พรรคกล้าธรรม ต้องการให้มีการเร่งพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้ชาวมุสลิมไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นธรรม”นายยูนัยดี กล่าว