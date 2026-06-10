กมธ.การเมือง ถกไลน์หลุด ”ช่วยน้ำเงินด้วย” พรุ่งนี้ จี้ฝ่ายเกี่ยวข้องมาด้วยหลังป.ป.ช.-กกต.-อธิบดีปค.เงียบ

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ เตรียมถก ไลน์หลุด ”ช่วยน้ำเงินด้วย” พรุ่งนี้ “ภคมน” จี้หน่วยงานที่ถูกเชิญเข้าชี้แจงด้วย หลัง “ป.ป.ช.-กกต.-อธิบดีปกครอง”ไม่ตอบรับ เหน็บ ไม่คิดจะแก้ข้อครหาเลยหรือ
เมื่อวันที่ (10 มิ.ย.) ที่รัฐสภา น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)พัฒนาการเมือง การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในวันที่ 11 มิ.ย.เวลา 09.30 น.การประชุมกมธ.ฯ จะพิจารณาเรื่อง ไลน์หลุด”ช่วยน้ำเงินด้วย” โดยหน่วยงานที่เชิญมาชี้แจงนั้น มีทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจิตแห่งชาติ(ป.ป.ช.),คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.),อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยได้มีการระบุไว้แล้วว่าถ้าอธิบดีไม่สะดวกก็ขอให้ตัวแทนจองกรมฯ มาชี้แจง ยังไม่มีหน่วยงานใดตอบรับมา ซึ่งเราคิดว่าขอให้มีสักหน่วยงานควรเข้ามาชี้แจงต่อ กมธ.ฯ
“ดิฉันยืนยันว่าการชี้แจงต่อ กมธ.ฯเราไม่ได้มีธง่าจะตัดสินหรือจะเชื่อไปทางไหน เพียงแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าตั้งแต่แชทหลุด ช่วยน้ำเงินด้วย ออกมา ประชาชนทั้งประเทศตั้งคำถาม แล้วคุณในฐานะคนที่ถูกตั้งคำถาม ไม่คิดจะแก้ข้อครหาเหล่านั้นเลยหรือ หรือต่อให้คุณไม่ต้องการที่จะแก้ข้อครหาด้วยตัวบุคคล เพราะคุณคิดว่าคุณไม่สน ไม่แคร์ อยู่แล้ว คุณเส้นใหญ่หรืออะไรก็ตาม แต่คุณน่าจะสนใจให้เกียรติกับข้าราชการปกครองทั้ง 76 จังหวัดของประเทศบ้าง ดิฉันเชื่อว่าข้าราชการปกครองทั่วประเทศมีข้าราชการน้ำดีเกิน 90 % เพราะฉะนั้นการที่อธิบดีหรือตัวแทนของกรมการปกครอง เข้ามาชี้แจงกับ กมธ.ฯอย่างน้อยเป็นการให้เกียรติ ในการปกปองลูกน้องของท่านเอง อย่างน้อยๆอย่าทำให้พี่น้องประชาชนหมดศรัทธากับข้ารากชารไปมากกว่านี้เลย”น.ส.ภคมน กล่าว