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รัฐสภา 1.2 หมื่นล้านรั่ว “วัชระ”พาดูรอยอุดก่อนหมดสัญญาประกัน 15 ก.ค.69 นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อาคารรัฐสภามูลค่าก่อสร้าง 12,280 ล้านบาท รั่วแค่ไหน “วัชระ เพชรทอง” อดีต สส.พาไปดูรอยอุดก่อนหมดสัญญาประกันวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 พร้อมจี้เปลี่ยนไม้ผุแล้ว 4 แผ่น ตามที่ได้ร้องเรียน

วันที่ 10 มิ.ย. นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เผยคลิปลงพื้นที่บริเวณชั้น B1 ของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมชี้ให้เห็นสภาพการอุดรอยรั่วภายในอาคาร โดยระบุว่าเป็นอาคารมูลค่ากว่า 12,800 ล้านบาท ที่กำลังจะครบกำหนดระยะเวลาประกันในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

ในคลิปดังกล่าว นายวัชระพาชมบริเวณใต้ถุนอาคารรัฐสภา พร้อมชี้ให้เห็นวัสดุคล้ายพียูโฟมที่ไหลออกมาตามรอยแตกของผนัง รวมถึงหยากไย่ที่ปรากฏอยู่ในหลายจุด โดยตั้งข้อสังเกตถึงสภาพการแก้ไขปัญหารอยรั่วของอาคาร

อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ระบุว่า หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร พบเห็นจุดบกพร่องอื่น ๆ ของอาคารรัฐสภา ควรรีบแจ้งไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประสานผู้รับเหมาเข้าดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ก่อนที่สัญญาประกันอาคารจะสิ้นสุดลงในเดือนหน้า

นายวัชระยังกล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบสภาพของอาคารรัฐสภาในบางจุด และเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารโดยรอบ ก่อนหมดระยะเวลารับประกันงานก่อสร้าง





















รัฐสภา 1.2 หมื่นล้านรั่ว “วัชระ”พาดูรอยอุดก่อนหมดสัญญาประกัน 15 ก.ค.69 นี้
รัฐสภา 1.2 หมื่นล้านรั่ว “วัชระ”พาดูรอยอุดก่อนหมดสัญญาประกัน 15 ก.ค.69 นี้
รัฐสภา 1.2 หมื่นล้านรั่ว “วัชระ”พาดูรอยอุดก่อนหมดสัญญาประกัน 15 ก.ค.69 นี้
รัฐสภา 1.2 หมื่นล้านรั่ว “วัชระ”พาดูรอยอุดก่อนหมดสัญญาประกัน 15 ก.ค.69 นี้
รัฐสภา 1.2 หมื่นล้านรั่ว “วัชระ”พาดูรอยอุดก่อนหมดสัญญาประกัน 15 ก.ค.69 นี้
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