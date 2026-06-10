รัฐสภา 1.2 หมื่นล้านรั่ว “วัชระ”พาดูรอยอุดก่อนหมดสัญญาประกัน 15 ก.ค.69 นี้

อาคารรัฐสภามูลค่าก่อสร้าง 12,280 ล้านบาท รั่วแค่ไหน “วัชระ เพชรทอง” อดีต สส.พาไปดูรอยอุดก่อนหมดสัญญาประกันวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 พร้อมจี้เปลี่ยนไม้ผุแล้ว 4 แผ่น ตามที่ได้ร้องเรียน
วันที่ 10 มิ.ย. นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เผยคลิปลงพื้นที่บริเวณชั้น B1 ของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมชี้ให้เห็นสภาพการอุดรอยรั่วภายในอาคาร โดยระบุว่าเป็นอาคารมูลค่ากว่า 12,800 ล้านบาท ที่กำลังจะครบกำหนดระยะเวลาประกันในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
ในคลิปดังกล่าว นายวัชระพาชมบริเวณใต้ถุนอาคารรัฐสภา พร้อมชี้ให้เห็นวัสดุคล้ายพียูโฟมที่ไหลออกมาตามรอยแตกของผนัง รวมถึงหยากไย่ที่ปรากฏอยู่ในหลายจุด โดยตั้งข้อสังเกตถึงสภาพการแก้ไขปัญหารอยรั่วของอาคาร
อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ระบุว่า หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร พบเห็นจุดบกพร่องอื่น ๆ ของอาคารรัฐสภา ควรรีบแจ้งไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประสานผู้รับเหมาเข้าดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ก่อนที่สัญญาประกันอาคารจะสิ้นสุดลงในเดือนหน้า
นายวัชระยังกล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบสภาพของอาคารรัฐสภาในบางจุด และเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารโดยรอบ ก่อนหมดระยะเวลารับประกันงานก่อสร้าง