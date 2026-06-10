ครม.ไฟเขียวเพิ่มวงเงิน-ขยายเวลาก่อหนีข้ามปี สร้างตึกผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลฮอด เชียงใหม่

ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง (อาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลฮอดฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99.33 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่าย ดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2569 วงเงิน 88.12 ล้านบาท
(2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 วงเงิน 11.21 ล้านบาท
และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2569 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570 และให้กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) รับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (20 ตุลาคม 2563) อนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งรวมถึงรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง (อาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลฮอดฯ) โดยมีวงเงินภาระผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 (รวมวงเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) รวมทั้งสิ้น 96.80 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรายการดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ได้ว่าจ้างคู่สัญญาเอกชน (สัญญาจ้าง ครั้งที่ 1) เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลฮอดฯ แต่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามสัญญา จึงเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาเอกชนใหม่ (สัญญาจ้าง ครั้งที่ 2) เพื่อดำเนินการต่อจากสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1 ซึ่งต่อมาพบว่ายังมีค่าใช้จ่ายของงานส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจากสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1 และอาคารได้รับความเสียหายจากการหยุดทำการก่อสร้างและจากภัยธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้นำมาคำนวณรวมอยู่ในสัญญาจ้าง ครั้งที่ 2 ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 99.33 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ข้างต้น จำนวน 2.53 ล้านบาท
ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้ว อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ และเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างรายการอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลฮอดฯ ในวงเงิน 99.33 ล้านบาท โดยให้เปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของการเบิกจ่าย จากให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2569 รวมวงเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวนทั้งสิ้น 96.80 ล้านบาท (ตามข้อ 2) เป็นให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2570 จำนวนทั้งสิ้น 99.33 ล้านบาท