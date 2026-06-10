ครม.เห็นชอบร่างข้อตกลงไทย-กัวเตมาลา ยกเว้นวีซ่าให้ผู้ถือพาสปอร์ตทูต-ราชการ

ครม.เห็นชอบร่างการจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ
วันที่ 10 มิ.ย.นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลา (กัวเตมาลา) ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (ร่างความตกลงฯ) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างความตกลงฯ ที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. พิจารณาและดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ ทั้งนี้ ในกรณีมอบหมายผู้แทน ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ กต. จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามดังกล่าว และเห็นชอบให้ กต. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ (กำหนดลงนามความตกลงฯ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2569 ณ ประเทศไทย)
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ร่างความตกลงฯ มีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการระหว่างประเทศไทยและกัวเตมาลาสำหรับการเดินทางเข้าไปใน พำนักใน เดินทางออกจาก หรือเดินทางผ่านดินแดนของภาคีอีกฝ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันโดยภาคีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจระงับการใช้ความตกลงนี้บางส่วนหรือทั้งหมดด้วยเหตุผล ด้านความสงบเรียบร้อยสาธารณะ ความมั่นคงแห่งชาติ และการสาธารณสุข ในการนี้ กต. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ร่างความตกลงดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย สคก. เห็นว่าไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาประเภทอื่นตามมาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีจึงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงมหาดไทย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องต่อการจัดทำความตกลงดังกล่าว
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติ (6 กุมภาพันธ์ 2567 17 กันยายน 2567 1 ตุลาคม 2567) เห็นชอบต่อการจัดทำความตกลงฯ ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ/หนังสือเดินทางราชการกับต่างประเทศมาแล้ว เช่น สาธารณรัฐลิทัวเนีย สาธารณรัฐคีร์กีซ รัฐกาตาร์ และปัจจุบันประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต/ราชการกับประเทศต่าง ๆ จำนวน 60 ประเทศ