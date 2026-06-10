“อนุทิน” สั่ง 7 กระทรวงเดินหน้าความร่วมมือเวียดนามทุกมิติ ชู “นกกระเรียน” สัญลักษณ์มิตรภาพสองประเทศ

“อนุทิน” ปักหมุดหุ้นส่วนแห่งอนาคตไทย–เวียดนาม สั่ง 7 กระทรวงเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติ ชู “นกกระเรียน” สัญลักษณ์มิตรภาพสองประเทศ
วันนี้ (10 มิถุนายน 2569) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (10 มิ.ย. 2569) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงผลสำเร็จของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 50 ปี
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเยือนครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดี ที่ท่านนายกฯ ได้ ต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดี โต เลิม ที่มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ เช่น JCBC การค้าการลงทุน ความสัมพันธ์ของประชาชนสองประเทศ ความมั่นคง และความร่วมมือระดับภูมิภาค
โดยการเยือนประเทศเวียดนามครั้งนี้ ก็ได้พานักธุรกิจไทย ร่วมคณะไปด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามต่อไปในอนาคต เพื่อให้ผลการหารือเรื่องต่าง ๆ เกิดผลเป็นรูปธรรม
ท่านนายกฯ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ก.พาณิชย์ ก.คมนาคม ก.ทรัพยากรฯ ก.พลังงาน ก. อุตสาหกรรม ก.พัฒนาสังคมฯ BOI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม
รวมทั้ง มอบหมายให้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุน เพื่อเป็นกลไกในการหารือ และขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน เพื่ออำนวย ความสะดวกให้กับภาคเอกชนของทั้ง 2 ประเทศ จากการเป็น “คู่ค้า” สู่การเป็น “หุ้นส่วนแห่งอนาคต
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า อีกเรื่องสำคัญที่ท่านนายกฯ ได้แจ้งในที่ประชุม ครม. คือเรื่อง ‘นกกระเรียน’ ณ วันนี้ ที่เสมือนเป็นตัวแทนความพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ ทางการเวียดนามได้ขอบคุณประเทศไทย ที่ได้ส่งนกกระเรียนมาให้ 6 ตัว เมื่อปีที่ผ่านมา และจะมีการส่งเพิ่มอีก 6 ตัว ในปีนี้ โดยเป็นการดำเนินการตาม MOU ระหว่างองค์การสวนสัตว์ของไทย และองค์การสวนสัตว์ของเวียดนาม ในการร่วมมือกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียน
เรื่องดังกล่าว ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรฯ ดำเนินการเรื่องส่งมอบนกกระเรียนเพิ่มเติมจากจำนวนที่ตกลงไว้เดิม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน