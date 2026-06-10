ครม.เห็นชอบ รฟม.ให้เอกชนเช่าพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก 56 จุด

ครม.เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) พื้นที่ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า และทางเข้า - ออกศูนย์ซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกินสิบล้านบาท รวมทั้งหมด 56 แห่ง
วันที่ 10 มิ.ย.นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ) พื้นที่ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า และทางเข้า - ออกศูนย์ซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ) และสายฉลองรัชธรรม (โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ) ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกินสิบล้านบาท รวมทั้งหมด 56 แห่ง เพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ส่งเสริมให้เกิดความคุ้นเคยต่อระบบรถไฟฟ้า เช่น ตู้กด
เงินสดอัตโนมัติ (ATM) ตู้กดสินค้าอัตโนมัติ (Vending machine) ร้านค้าและบริการการสื่อสารโทรคมนาคม โฆษณาประชาสัมพันธ์ ลานกิจกรรมและพื้นที่สันทนาการ เป็นต้น
ทั้งนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับการดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม. (แผนแม่บทฯ) เพื่อใช้เป็นทิศทางการปฏิบัติงานของ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า การเพิ่มรายได้และลดภาระเงินสนับสนุนภาครัฐ สนับสนุนการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า และการใช้อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งกลุ่มพื้นที่ที่จะดำเนินการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่ 1 พื้นที่ประเภทอาคารเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าและอาคารอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
(2) กลุ่มที่ 2 พื้นที่ตามแนวสายทางรถไฟฟ้าและทางเข้า - ออกศูนย์ซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม (3) กลุ่มที่ 3 พื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม และ (4) กลุ่มที่ 4 พื้นที่ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ)
สำหรับพื้นที่ที่จะให้เช่าหรือให้สิทธิ รวมทั้งสิ้น 56 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 117,199.16 ตารางเมตร ประกอบด้วย
(1) พื้นที่อาคารและลานอเนกประสงค์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ จำนวน 17 แห่ง พื้นที่ จำนวน 22,687.04 ตารางเมตร
(2) พื้นที่ตามแนวสายทางเหนืออุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พื้นที่ตามแนวสายทางใต้โครงสร้างทางวิ่งและสถานีรถไฟฟ้ายกระดับและพื้นที่ตามแนวสายทางเข้า - ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำนวน 34 แห่ง พื้นที่ จำนวน 44,419.20 ตารางเมตร
(3) พื้นที่ตามแนวสายทางใต้โครงสร้างทางวิ่ง และสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จำนวน 5 แห่ง พื้นที่ จำนวน 50,092.92 ตารางเมตร
ปัจจุบัน รฟม. ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาเช่าของแต่ละพื้นที่ โดยจะดำเนินการภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในครั้งนี้