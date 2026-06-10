“ภราดร” รับฟังเสียงสะท้อน SME - โมเดิร์นเทรด หลุดเกณฑ์ “ไทยช่วยไทย พลัส” เตรียมนำเข้าหารือคณะกรรมการฯ หลังธุรกิจร้องกระทบหนัก ทั้งที่จ่ายภาษีถูกต้อง ย้ำหลักเกณฑ์ทบทวนได้ทั้งหมด
นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ชี้แจงหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบาย “ไทยช่วยไทย พลัส” กล่าวถึงเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลขยายเกณฑ์เปิดให้ผู้ประกอบการ SME กลุ่มโมเดิร์น เทรด สมาคมภัตตาคารไทย ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างทั่วถึงว่า ความจริงวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่เปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กเข้าร่วมโครงการฯ เพราะต้องการช่วยเหลือคนตัวเล็ก แต่ถ้าหากเปิดให้ใช้สิทธิในโมเดิร์น เทรด ได้ เกรงว่า คนก็จะไปใช้จ่าย ในโมเดิร์น เทรด เพิ่มขึ้น ทำให้ร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจะถูกแบ่งสัดส่วนไปเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่รัฐบาลไปกำหนดเกณฑ์ให้ร้านค้าขนาดเล็กก่อน เพื่อป้องกันคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเอื้อโมเดิร์นเทรดหรือไม่
ผู้สื่อข่าวถามว่า แต่ก็มีคำโต้แย้งว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่หลุดเกณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ ก็เป็นกลุ่มคนที่เสียภาษีให้กับรัฐอย่างถูกต้อง และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่มีผลทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งยอดขายที่ลดลงจำนวนมาก อาจส่งผลให้กระทบต่อการจ้างงานในอนาคต นายภราดร กล่าวว่า เป็นข้อคิดเห็นเดี๋ยวจะต้องนำไปคุยกันในชั้นคณะกรรมการว่ามีข้อเสนอแนะและมีข้อห่วงใยแบบนี้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นอย่างไร
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการบางราย เช่น “ตี๋น้อย” ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ จนต้องปิดบางสาขาและรอเปิดให้บริการอีกครั้งหลังโครงการไทยช่วยไทยสิ้นสุดลงในเดือน ต.ค. นายภราดร กล่าวว่า “อ๋อ” ก็รับความเห็นไว้เพราะเกณฑ์ต่างๆทั้งหลายที่กำหนดขึ้นก็ฟังมาจากข้อเรียกร้องของประชาชน เดี๋ยวต้องไปประมวลกันว่าแบบไหนที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงที่สุด
เมื่อถามย้ำว่า หากพบว่าผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ รัฐบาลพร้อมทบทวนและปรับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการหรือไม่ นายภราดร ยืนยันว่า หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สามารถทบทวนและปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมด หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและประชาชนมากที่สุด