ป.ป.ช.มีมติตั้งไต่สวน “นันทนา” พาดพิง “สว.เขียงหมู” ส่อโดนเพิ่ม หลัง สว.บางส่วนไม่พอใจปมเสียดสี “ไชยชนก-แนน”

ป.ป.ช.มีมติตั้งไต่สวน “สว.นันทนา” กรณีพาดพิง “สว.เขียงหมู” ขณะ สว.บางส่วนจับตาคำอภิปรายล่าสุดที่ถูกมองว่าเสียดสี “ไชยชนก-แนน” เกินขอบเขต จ่อพิจารณายื่นสอบจริยธรรมเพิ่มเติมอีกคดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ตั้งกระทู้ถามสดโครงการ TH-AI Passport ถามนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยนายไชยชนกมอบหมายให้ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาตอบกระทู้แทน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยการอภิปรายของน.ส.นันทนา ถูกวิพากวิจารณ์ว่าใช้ถ้อยคำเสียดสีนายไชยชนก และน.ส.แนน ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจาก สว. บางส่วน ที่ไม่พอใจท่าทีของน.ส.นันทนา โดยเฉพาะการอภิปรายช่วงหนึ่งที่ระบุว่า ”ขอบคุณที่น.ส.แนนมาตอบกระทู้เรื่องนี้แทนนายไชยชนก เพราะหากนายไชยชนกมาตอบ ตนคงต้องไปฝึกภาษา “ทิงลิช” มาสนทนากับนายไชยชนก และอาจจะต้องมีคนมาแปลภาษาให้คนอื่นเข้าใจอีกครั้ง ขอกระทู้ถามรัฐมนตรีช่วยเป็นภาษาคน อุ้ย !ภาษาไทยแล้วกัน”
เเหล่งข่าวจากสว.ระบุว่า สว.บางส่วนมองว่าคำพูดเชิงเสียดสีส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การทำงานของ สว. อีกทั้งตัวของ
น.ส.นันทนา ถูกตั้งคำถามถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองมาหลายครั้ง ที่สำคัญก่อนหน้านี้น.ส.นันทนา มีคดีเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมถูกฟ้องร้องอยู่ด้วย
“สว.พยายามสร้างมาตรฐานการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์มาตลอด สว.หลายคนได้ทำความเข้าใจตรงกันว่างานสภาฯควรดำเนินการให้เป็นแบบอย่างกับบุคคลภายนอก แต่น.ส.นันทนา มักจะสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งมาหลายครั้ง”เเหล่งข่าวจากสว.ระบุ
แหล่งข่าวจากสว. กล่าวว่า ดังนั้นการอภิปรายของ น.ส.นันทนา เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีเนื้อหาเสียดสีนายไชยชนก และน.ส.แนน มีโอกาสที่ทาง สว.บางคน จะยื่นให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2568 น.ส.นันทนา ถูกมติสว.เสียงข้างมาก 130 เสียงชี้ว่า ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรง และส่งให้ สำนักงานป.ป.ช. ดำเนินการจากกรณีด้อยค่า “สว.คนขายหมู” (นางเเดง กองมา สว.กลุ่ม10)มาแล้ว เเละเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 น.ส.นันทนายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ไต่สวนและชี้มูลพลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา กับพวกรวม 18 คน ว่ามีการกระทำที่อาจเข้าข่ายฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
โดยอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้านแรงหรือไม่ กรณีสอบสวนเรื่องจริยธรรมที่มีผู้ร้องเรียน น.ส.นันทนา โดยไม่ชอบด้วยข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 และ ระเบียบว่าด้วยการยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน การนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณา และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา พ.ศ.2563 ซึ่งอาจเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้ได้รับโทษทางจริยธรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทราบว่า เมื่อเร็วๆนี้ในการพิจารณาของ สำนักงานป.ป.ช.ในกรณีนางสาวนันทนาพาดพิงนางเเดงนั้นว่าจะเข้าข่ายต้องดำเนินคดีหรือไม่ ล่าสุดมีรายงานว่าสำนักงานปปช.มีมติเอกฉันท์ตั้งไต่สวนนางสาวนันทนาในกรณีนี้เเล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อีกคดีหนึ่งของนางสาวนันทนานั้นเกิดขึ้นช่วงต้นเดือน ส.ค. 2568 โดย น.ส.นันทนา และ สว. อีก 20 คน ถูกกล่าวหาว่า ปลอมลายมือของ สว. 2 ราย ประกอบด้วย นายณัชชญ์พงศ์ วงศ์มูลาลี เเละ นายเดชา นุตาลัย ส่วนพ.อ.หญิง ธณตศกร บุศราคม สว.อีกรายหนึ่งนั้น ขอถอนชื่อในรวบรวมรายชื่อ สว. ตามมาตรา 82 วรรคหนึ่งเเห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อถอดถอน 136 สว.สีน้ำเงิน ตามที่น.ส.นันทนากับพวกระบุว่า สว.สีน้ำเงิน ฝ่าฝืนมาตรา 113 เเห่งรัฐธรรมนูญ และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ สว. จำนวนข้างต้นยุติปฏิบัติหน้าที่ในการลงมติเลือกกรรมการองค์กรอิสระ
โดยกรณีดังกล่าวต้องล้มเลิกไป แต่มีเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานป.ป.ช. ให้ดำเนินคดีกับน.ส.นันทนากับพวกเเล้ว ซึ่งหากข้อกล่าวหานี้พิสูจน์เเล้วมีมูล นางสาวนันทนากับพวกอาจต้องรับโทษทางอาญาคือปลอมเเละใช้เอกสารทางราชการ รวมทั้งขัดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายเเรง