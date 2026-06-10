"จีรเดช" สะท้อนความทุกข์ชาวนาหลังต้นทุนพุ่ง จี้รัฐต้องช่วยไร่ละ 2 พันจึงจะลืมตาอ้าปากได้ เร่งดัน พ.ร.บ.ข้าว ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย

สส.กล้าธรรม พะเยา สะท้อนความทุกข์ชาวนา จี้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ รับต้นทุนพุ่งหนัก ชี้หากหวังให้เกษตรกรลืมตาอ้าปาก ต้องอัดงบช่วยเหลือไร่ละ 2,000 บาท พร้อมดันร่าง พ.ร.บ.ข้าวและชาวนาแห่งชาติ ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 10 มิ.ย.นายจีรเดช ศรีวิราช สส.พะเยา พรรคกล้าธรรม กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาไทย ซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ว่า ตนเป็น สส.บ้านนอก เป็นลูกชาวบ้าน หลานชาวนา จึงเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความยากลำบากของชีวิตชาวนา ที่ต้องเผชิญกับปัญหาสารพัดในทุกปี ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ภัยแล้ง ศัตรูพืช รวมถึงความผันผวนของราคาผลผลิต เมื่อผลผลิตขายไม่ได้ราคา รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ปัญหาหนี้สินก็เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นายจีรเดช กล่าวต่อว่า ปัจจุบันชาวนายังต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาปุ๋ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากเดิมกระสอบละประมาณ 800 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,500 บาท ขณะที่ค่าไถ ค่ายา และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพืชผลต่างปรับสูงขึ้น ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
“เกษตรกรคือคนส่วนใหญ่ของประเทศ ก่อนการเลือกตั้งชาวนา ชาวไร่ มักถูกพูดถึงเป็นกลุ่มแรก แต่หลังการเลือกตั้งผ่านไปกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับความสนใจ นโยบายที่เคยให้ความหวังไว้จำนวนมากจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นความชัดเจน เงินช่วยเหลือชาวนาที่เคยได้ไร่ละ 1,000 บาท ข้าวนาปรังยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ข้าวนาปีก็ยังไม่มีความชัดเจน”นายจีรเดช กล่าว
นายจีรเดช กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในปีนี้ที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างมาก หากต้องการให้พี่น้องชาวนาสามารถลืมตาอ้าปากได้ เงินสนับสนุนควรเริ่มต้นที่ไร่ละ 2,000 บาทขึ้นไป
นายจีรเดช ยังกล่าวว่า ข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ เป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศ สร้างมูลค่าการส่งออกปีละกว่าแสนล้านบาท แต่ปัจจุบันไทยสูญเสียความเป็นผู้นำการส่งออกข้าวของโลก โดยตกลงมาอยู่อันดับ ที่ 3 ทั้งนี้ พรรคกล้าธรรม ภายใต้การนำของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้เตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อทดแทนพระราชบัญญัติข้าวเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 ซึ่งแม้จะผ่านมาเกือบ 80 ปี แต่ปัญหาของชาวนาไทยยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน โดยพรรคได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายชาวนาทั่วประเทศ เพื่อนำมาจัดทำกฎหมายฉบับใหม่ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคง และทำให้เกษตรกรชาวนาไทยมีอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป