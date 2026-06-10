นายกฯ ไม่น่ากังวลจีนส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชา ย้ำกองทัพไทยก็พร้อม

"อนุทิน" บอกไม่น่ากังวล จีนส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชา ไม่เกี่ยวอะไรกับไทย ให 100 คัน กองทัพไทยก็พร้อม
วันที่ 10 มิ.ย.ที่ทำเนียบฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีทางการจีนส่งรถถัง T59D ให้กัมพูชา มีอะไรน่ากังวลหรือไม่ว่า ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทย
เมื่อถามย้ำว่าน่ากังวลหรือไม่นายอนุทิน ส่ายหัว ก่อนจะกล่าวว่าไม่น่ากังวล
เมื่อถามต่อว่าการส่งรถถังครั้งนี้ มีจำนวนเกือบ 100 คัน นายกรัฐมนตรี กล่าวเพียงว่าเรื่องนี้กองทัพไทยก็พร้อม
เมื่อถาม ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายอนุทิน กล่าวว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการไปแล้ว