เปิดกรุ "สุรพงษ์" รับตำแหน่งเลขาป.ป.ช.รวย 33.9 ล้าน ปืน พระ-มีดหมอของขลังเพียบ

สำนักงาน ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน "สุรพงษ์" กรณีรับตำแหน่งเลขา ป.ป.ช.เมื่อ 18 ม.ค.69 รวย 33.9 ล้าน ปืน พระ-มีดหมอของขลังเพียบ
วันนี้(10มิ.ย.)สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนายสุรพงษ์ อินทราวร กรณีเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 โดยนายสุรพงษ์ อายุ 59 ปี แจ้งว่าตนเองพร้อมนางสาวสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 33,993,479 บาท และมีหนี้สินรวม 2,051,574 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายสุรพงษ์ 14,798,498 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 3 บัญชี 98,912 บาทเงินลงทุน 2,534,620 บาทในหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานป.ป.ช. ,กองทุนธนชาติเจริญทรัพย์ปันผลและหุ้นสามัญบริษัทสหสามัคคีโพธิ์ทองเดินรถ จำกัด ที่ดินมรดกในจั.อ่างทองและได้มาจากการซื้อในจ.นครราชสีมาจำนวน 4 แปลงรวม5.45 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเดี่ยวในจ.นครราชสีมา และอาคารชุดในเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ รวมมูลค่า 3.2 ล้านบาท ยานพาหนะ 300,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2 ,146,965 บาททรัพย์สินอื่น 1,068,000 บาท และมีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น2,051,574 บาท
นอกจากนี้แจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 1,926,433 บาทจากเงินเดือน ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมมีรายจ่ายต่อปีรวม 1,168,666 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 318,000 บาท ค่าภาษี 250,666 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค 600,000 บาท
ส่วนนางสาวสุรีรัตน์มีทรัพย์สินรวม 19,194,981 บาท เป็นเงินฝาก 3 บัญชี 7,017,553 บาท เงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานป.ป.ช.และกองทุนเปิดต่างๆรวม 6,361,609 บาท ที่ดิน 3 แปลงในจ.นครราชสีมา รวม 5,361,750 บาท ยานพาหนะ 200,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 254,069บาท ไม่มีหนี้สิน และแจ้งมีรายได้ต่อปีจากเงินเดือนค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรวม1,175,732 บาท มีรายจ่ายต่อปีรวม 517,776 บาท โดยเป็นค่าภาษี 97,776 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค370,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมารดา 40,000 บาท เงินบริจาคอื่นๆ 10,000 บาท
สำหรับทรัพย์สินอื่นมูลค่า1,068,000 ที่นายสุรพงษ์แจ้ง ส่วนใหญ่เป็นตลับพระ และมีดด้ามงา หรือเรียกกันว่า "มีดหมอ"ซึ่งเป็นเครื่องรางของขลัง อาทิ ตลับพระสมเด็จล้อมเพชรมูลค่า 75,000 บาท ตลับพระหูยาน น้ำหนัก 2 บาท มูลค่า 40,000 บาทตลับพระสมเด็จน้ำหนัก 2 บาท จำนวน 4 ตลับ มูลค่า 160,000 บาทตลับพระกริ่งน้ำหนัก 1.5 บาท จำนวน 3 ตลับมูลค่า 90000 บาท มีดด้ามงาใบสัตตะโลหะ(เนื้อทองจังโก้)9นิ้วเลี่ยมสามกษัตริย์ 1 เล่มมูลค่า 50,000 บาท มีดด้ามงาฝักงาขนาด 5 นิ้ว เลี่ยมเงิน 2 เล่มมูลค่า 30,000 บาท มีดด้ามงาฝักไม้ขนาด 5 นิ้ว เลี่ยมเงิน 5 เล่ม มูลค่า 50,000 บาท มีดด้ามงาฝักงา ขนาด 2.5 - 3 นิ้ว เลี่ยมเงิน 3 เล่มมูลค่า 30,000 บาท พระบูชาและพระเครื่องหรือวัตถุมงคลอื่นซึ่งไม่สามารถระบุจำนวนชิ้นได้และไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
นอกจากนี้ยังมีพระเลี่ยมทอง 6 องค์มูลค่า 60,000 บาทพระทองคำ 1 องค์พร้อมตลับเปล่า 2 ใบ มูลค่า 50,000 บาทสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท 1 เส้นมูลค่า 40,000 บาทแหวนหยกล้อมเพชร 1 วงมูลค่า 45,000 บาทแหวนทับทิมล้อมเพชร 1 วงมูลค่า 35,000 บาท หัวเข็มขัดงาช้าง 4 ชิ้น มูลค่า 50,000 บาท ปลายงาช้าง 1กิ่ง มูลค่า 13,000 บาท อาวุธปืนชนิดรีวอลเวอร์ ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก มูลค่า30,000 บาท นาฬิกาข้อมือมิโด้ 1 เรือนมูลค่า 10,000 บาท
ทั้งนี้ ก่อนนายสุรพงษ์เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช.นั้น ปี 2555-2557 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2557-2558 เป็นผู้อำนวยการศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงาน ป.ป.ช.ปี 2558-2560 เป็นผู้อำนวยการสำนักคดี สำนักงาน ป.ป.ช.ปี 2560 - 2563 เป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.และปี 2563 - 2568 เป็นรองเลขาธิการ ป.ป.ช.