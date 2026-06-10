"อนุทิน" เผย รอง ผอ. FBI หารือที่ทำเนียบฯ ชื่นชมไทยทุกเรื่อง

นายกฯ เผยรอง ผอ. FBI เข้าหารือประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ทำเนียบฯ วันนี้ ชื่นชมไทยในทุกเรื่อง
เช้าวันที่ 10 มิ.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายฌอน เค. โอนีลล เอกอัคราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย นายแอนดรูว์ เบลีย์ รองผู้อำนวยการร่วมสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (FBI) และนายเบนจามิน จี. เวอร์ชิว ผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมาย ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ มาเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีการหารือประเด็น ความร่วมมือเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างไรบ้าง ว่า เขาชื่นชมไทยมากในทุกเรื่อง
จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เข้าเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีทันที