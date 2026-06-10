"หมอวรงค์" ติง “สีหศักดิ์” เข้าประนอมภาคบังคับกับเขมรง่ายๆ ทั้งที่ปฏิเสธได้ตาม UNCLOS ชี้มีแต่เจ๊ากับเจ๊ง ระวังถูกตราหน้าขายชาติ

"หมอวรงค์" ถาม “สีหศักดิ์” ทำไมยอมเข้าประนอมภาคบังคับแบบง่ายๆ ทั้งที่เรามีสิทธิตาม UNCLOS ที่จะไม่เข้าร่วม เตือนระวังถูกตราหน้าขายชาติ ชี้ 5 ข้อกังวล หากยอมร่วมวงกัมพูชาสู่การประนอมภาคบังคับ ไทยมีแค่เจ๊ากับเจ๊ง
วันที่ 20 มิ.ย.ที่รัฐสภา นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อฝากข้อกังวลไปถึง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ ว่า หลังจากที่ประเทศไทยยกเลิกเอ็มโอยู 2544 ทำให้ประเทศกัมพูชาร้องต่อสหประชาชาติเพื่อดึงไทยเข้าสู่การประนอมภาคบังคับ ตนมีความห่วงใยคือ 1.ประเทศไทยมีสิทธิ์ไม่เข้าร่วมการประนอมความภาคบังคับตามกฎหมาย UNCLOS ที่กำหนดชัดเจน และมีสิทธิอันชอบธรรม ทั้งระยะเวลาเกิดข้อพิพาท ข้อพิพาทเกี่ยวกับเกาะและข้อพิพาททางบก ดังนั้นฝากถามไปยังนายสีหศักดิ์ ทำไมถึงยอมเข้าร่วมแบบง่ายๆ
2.กรณีที่ไทยเข้าร่วมการประนอมภาคบังคับมีความเสี่ยง เพราะมีกระบวนการที่ต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเสี่ยงที่ผลจะไม่ออกมาเป็นทางที่ประเทศไทยจะชนะ
3.ท่าทีของกัมพูชาชัดเจนว่าการใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับไม่ชอบ เพราะต้องการประนอมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเล ดังนั้นหากไม่สามารถเบรกเกมได้ตั้งแต่ต้น ทำให้กระบวนการนี้คือ MOU44 ที่มีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นความอันตรายมาก
4.แม้ผลลัพธ์ของกระบวนการประนอมภาคบังคับไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย แต่หากกัมพูชาได้ประโยชน์และนำไปขยายความว่าประเทศไทยไม่เคารพผลเจรจา ประเทศไทยจะกลายเป็นผู้ร้ายในสายตานานาชาติ และ
5.ไทยไม่เข้าร่วมการประนอมภาคบังคับ ไม่มีเสียหายเพราะมีกฎหมาย UNCLOS รองรับ แต่หากเข้าร่วมตนมองว่ามีโอกาสเจ๊ากับเจ๊ง
“คดีปราสาทพระวิหาร น่าจะเป็นบทเรียนมาแล้ว แต่เรื่องนี้หากมีคำเตือนแล้วท่านไม่ฟัง และเกิดผลเสียหายเกิดขึ้น คนไทยจะมองว่าท่านขายชาติ” นพ.วรงค์ หารือ