"ไชยชนก" ย้ำปมเขากระโดงว่าตามกฎหมาย ยัน "ปู่ชัย" เซ็นรับไม่มีเอกสารสิทธิแค่ 6 ไร่ ส่วนที่เหลือมีเอกสารถูกต้อง

"ไชยชนก" ลั่นปมที่ดินเขากระโดงปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมั่นความถูกต้อง ย้ำ "ปู่ชัย" เซ็นรับไม่มีเอกสารสิทธิ์แค่ 6 ไร่ ส่วนที่เหลือมีเอกสารครอบครองถูกต้อง มั่นใจไม่เป็นจุดอ่อนทำลายรัฐบาล
ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 10:00 น. วันที่ 10 มิ.ย.นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวช สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย หรือ คปท. เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเขากระโดง ว่า ตามที่ได้ศึกษาข้อมูลมาขอให้ปล่อยไปตามกระบวนการกฎหมาย และ ขอยืนยันเหมือนเดิมตามที่เคยบอกในเรื่องของสิทธิ์และความถูกต้อง
นายไชยชนก กล่าวว่า สำหรับในส่วนที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นประเด็น คือเรื่องของนายชัย ชิดชอบ เรื่องนี้ตนอยากให้ไปเช็คข้อมูลด้วยตัวเอง ไม่ต้องฟังจากปากตน "เรื่องเนื้อที่ที่ปู่ชัยเซ็น เพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์มีเพียง 6 ไร่ และเห็นแล้วว่าหากไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครัวของเราก็เซ็นอยู่ อะไรที่ไม่มีสิทธิ์และไม่ถูกต้อง เราต้องยึดมั่นในความถูกต้อง แต่พื้นที่ที่เหลือมันมีเอกสารสิทธิ์ และเราครอบครองอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ก็ขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย"
ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ฟ้องในส่วนของที่ดินที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวชิดชอบหรือไม่ นายไชยชนก ระบุว่า ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของกฎหมาย ขอให้เป็นเรื่องของทีมฝ่ายกฎหมายมาตอบเพื่อความชัดเจน
ประเด็นดังกล่าวนี้จะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลใช่หรือไม่ นายไชยชนก ยืนยันว่า ”ผมคิดว่าไม่“