“ศุภจี” บอกสบายมาก แม้โดนดราม่าถี่ มีโฆษก 3 หน่วยงานช่วยสื่อสาร แจงพาณิชย์ดูทั้งระบบ แต่บางคนหยิบแค่บางประเด็นมาตั้งคำถาม

“ศุภจี” ไม่ท้อ หลังโดนดราม่าถี่ บอกสบายมาก มีโฆษก 3 หน่วยงานช่วยสื่อสาร แจงกระทรวงพาณิชย์ดูทั้งระบบ แต่บางคนหยิบเฉพาะบางประเด็นมาตั้งคำถาม ยันพร้อมปรับปรุงการสื่อสารให้ดีขึ้น
วันที่ 10 มิย. เวลา 09.10 น. ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกต ว่า สามแม่ครัว (เทคโนเครต) ของพรรคภูมิใจไทย ถูกลอยแพ จึงควรตั้งทีมสื่อสาร มาช่วยในการชี้แจงหรือไม่ ว่า ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารมีเยอะ เช่นเดียวกับข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นเวลาที่อธิบาย มันมีขั้นตอน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ก็อาจจะมีคนหยิบประเด็นว่า ทำไมไม่แก้ไขตรงนี้ ซึ่งก็ต้องอธิบาย ทั้งผ่านโฆษกรัฐบาล โฆษกพรรค และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ ที่จะช่วยดูแลเรื่องการสื่อสาร พร้อมทั้งขอฝากสื่อมวลชนช่วยสื่อสารข่าวสาร และข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน
เมื่อถามว่า ดราม่าที่เกิดขึ้นทำให้ท้อใจในการทำงานหรือไม่ นางศุภจี ปฏิเสธว่าไม่ แต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องปรับปรุง เน้นเรื่องการสื่อสารให้คนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่ดูทั้งระบบ เฉพาะระยะสั้นอย่างเดียวไม่พอ แต่ส่วนมาก เวลาที่คนจะหยิบประเด็นขึ้นไปพูดคุย จะหยิบเฉพาะแค่ระยะสั้น แล้วตั้งคำถามว่าไม่เห็นพูดถึงระยะยาวเลย หรือบางคนก็บอกว่ามีแต่ระยะยาวไม่มีระยะสั้น มันเหมือนกันว่า คนหยิบประเด็นไหน แต่เราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะสื่อสาร ซึ่งเราก็มีการปรับปรุง โดยงานของกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการสื่อสารผ่านอินโฟกราฟฟิก เนื่องจากเป็นกระบวนการทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่ผู้ผลิต คนกลางและผู้ส่งออก เราก็ต้องพยายามสื่อสารให้ครบ ซึ่งต้องฝากสื่อมวลชนสื่อสารให้ครบ ดีที่สุดคือการให้ข้อเท็จจริง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลครบถ้วนที่สุด
ทั้งนี้ ภายหลังการสัมภาษณ์ นางศุภจี ได้ทำท่ายกมือทั้ง 2 ข้างขึ้น แล้วบอกว่า สบายมาก