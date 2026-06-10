"สุริยะ" เตรียมบินคุยรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซีย ปมระงับนำเข้ากุ้งไทย เชื่อจบได้ในระดับนโยบาย

"สุริยะ" ไม่นิ่งนอนใจ มาเลเซียสั่งระงับนำเข้ากุ้งไทย 5 สายพันธุ์ เตรียมบินเจรจารัฐมนตรีเกษตรมาเลเซีย หวังปลดล็อกคำสั่งระงับ ชี้เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เชื่อจบได้ในระดับนโยบาย
วันที่ 10 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังที่ประเทศมาเลเซียระงับ การนำเข้ากุ้งไทย 5 สายพันธุ์ ว่า เป็นเรื่องที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งเรื่องนี้เกิดจากการที่มาเลเซียมีการกำหนดมาตรการนำเข้าสัตว์น้ำจากไทย โดยการตรวจสารในปลากระพงขาว จนกระทบกับกุ้ง ซึ่งถูกระงับชั่วคราวจนกว่าประเทศมาเลเซียจะประเมินความสามารถของไทยการป้องกันและควบคุมโรคแล้วเสร็จ
อย่างไรก็ตามได้มีการประสานขอหารือกับนายดาโต๊ะซรี มูฮัมหมัด ซาบู (Datuk Seri Mohamad Sabu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซีย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างถาวร โดยตนขอให้มีการกำหนดวันเจรจา ซึ่งพร้อมที่จะเดินทางไปหารือตามคำเชิญของมาเลเซีย โดยเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้ และกุ้งไทยสามารถกลับไปส่งออกยังประเทศมาเลเซียได้
สำหรับแนวทางการไปเจรจากับประเทศมาเลเซีย เพื่อให้หยุดระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย นายสุริยะ ระบุว่า เบื้องต้นได้ทำหนังสือไปยังมาเลเซียเพื่อให้ขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับก่อน โดยได้รับรายงานว่าที่ผ่านมามาเลเซียปฏิเสธการเจรจา ดังนั้นก่อนที่จะเดินทางไปเจรจาที่ จึงขอให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซีย สั่งการเจ้าหน้าที่เพื่อเจรจาเรื่องนี้ในเบื้องต้นก่อน
ส่วนการเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่นั้น นายสุริยะ ระบุว่า เรื่องนี้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ดังนั้นในระดับนโยบายก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะจบ