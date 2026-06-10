“ศุภจี” เร่งหาตลาดใหม่ทดแทน หลังมาเลย์ห้ามนำเข้ากุ้งไทย ชี้เป็นมาตรการไม่ถูกต้อง ย้ำกุ้งไทยไม่มีปัญหา

“ศุภจี” เผย พณ.- กษ.เร่งหาตลาดใหม่ช่วยกระจายกุ้ง หลังมาเลเซียระงับการนำเข้า พร้อมเดินหน้าเจรจาต่อ ยันกุ้งไทยไม่มีปัญหา ชี้เป็นมาตรการไม่ถูกต้อง ควรเริ่มจากหนักไปหาเบา ให้อธิบดีกรมประมงสองประเทศคุยกันก่อน ไม่ใช่ห้ามนำเข้าทันที
เวลา 9.10 น. วันที่ 10 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย 5 สายพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2569 เป็นต้นไป ว่า ปกติสินค้าทุกตัวหากมีปัญหาจะต้องพยายามหาตลาดเพื่อมาทดแทน ซึ่งกรณีนี้ต้องเกิดจากการที่กรมประมงของทั้งสองประเทศได้คุยกันก่อน แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผลการเจรจาเป็นอย่างไร และหากมีปัญหาจริงๆ คงต้องยกระดับการเจรจาในระดับของอาเซียน และ องค์การการค้าโลก หรือ WTO เพื่อให้มีการตอบโต้ทางการค้ากันอย่างถูกต้อง
ส่วนเรื่องของสินค้าที่ส่งไปยังมาเลเซียนั้น นางศุภจี กล่าวว่า ต้องดูว่ามีข้อติดขัดอะไรบ้าง อย่างกรณีที่กุ้งถูกห้ามนำเข้ามาเลเซียตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทราบว่าประเทศไทยส่งกุ้งไปที่ประเทศมาเลเซียจำนวน 300-400 ตันต่อเดือน เราจึงต้องหาตลาดทนแทนเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ขณะที่ในส่วนของผู้ประกอบการและชาวประมงภาคใต้ได้มีการกระจายกุ้งไปยังตลาดทั่วทุกภูมิภาค เราได้มีความร่วมมือกับ Modern trade ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคกุ้ง เนื่องจากไม่อยากให้มีภาระในเรื่องของค่าขนส่ง ซึ่งเรามีโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วในการช่วยกระจายสินค้า ตรงนี้จึงถือเป็นการช่วยในระยะสั้น
ทั้งนี้ ในส่วนของทูตพาณิชย์ นางศุภจี ระบุว่า ได้มีการให้โจทย์ไปว่าให้หาตลาดเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือในระยะกลางและระยะยาว เพื่อไม่ให้เกิดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
เมื่อถามว่า กุ้งจำนวน 300-400 ตันต่อเดือน จะกระจายได้หรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า พออยู่แล้ว และมีการวางไว้ว่าจะทำให้ได้ทันที พร้อมย้ำว่า ตนไม่ได้บอกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีปัญหา เพราะในแง่ของเกษตรกรที่ประสบปัญหา เราดูแลอยู่แล้ว และพยายามจะดูว่ามีการกระจาย รวมถึงหาช่องทางตลาดและจัดกิจกรรมด้วย จึงเชื่อว่าปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบจะสามารถบริหารจัดการได้ ซึ่งตนไม่อยากให้ไปพูดว่า “ศุภจีบอกว่าไม่มีปัญหา ปัญหามี แต่เราพยายามที่จะแก้ปัญหา“
สำหรับหลังจากนี้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งจะยังสามารถผลิตกุ้งในปริมาณเท่าเดิม หรือ ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างไรบ้าง นางศุภจี กล่าวว่า จริงๆแล้วกุ้งที่เรามีมีรูปแบบหลายอย่างทั้งกุ้งแปรรูปและกุ้งแช่แข็ง เราก็หาตลาดเพิ่มเติมให้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรต้องดูแลกันคือการเจรจากับทางมาเลเซียให้เกิดความเข้าใจว่ากุ้งของไทยไม่ได้มีปัญหา ซึ่งมาตรการที่ทางมาเลเซียระงับทันทีน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แต่ควรเป็นเรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไปจากหนักไปหาเบา ไม่ใช่มาตรการที่หยุดการนำเข้าโดยทันที จึงขอให้กำลังใจกรมประมงในการเจรจากับทางมาเลเซียให้เรียบร้อย ส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็มีหน้าที่ดูแลผู้ประกอบการในการกระจายสินค้า