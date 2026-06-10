"ลิซ่า" จี้อธิบดีปกครองเข้าชี้แจง กมธ.การเมือง เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีข้าราชการ-ช่วย "อนุทิน" พ้นข้อครหาผู้นำระบอบสีน้ำเงิน

‘ภคมน’ หวังอธิบดีกรมปกครองเข้าชี้แจง กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ปกป้องเกียรติภูมิข้าราชการปกครองทั่วประเทศ และปกป้อง ‘อนุทิน’ จากข้อครหาผู้นำระบอบสีน้ำเงิน
วันที่ 10 มิถุนายน 2569 น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตได้เปิดเผยแชตไลน์สั่งการจาก นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ที่มีข้อความระบุว่า "ช่วยน้ำเงินด้วย” ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง และภายหลังเจ้าตัวถูกย้ายราชการโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้ยื่นหนังสือต่อ กมธ.พัฒนาการเมืองฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองว่าเกี่ยวข้องกับคำสั่งย้ายดังกล่าวหรือไม่
นอกจากนี้ นายรุ่งเรืองได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. และ กกต. เรื่องการวางตนเป็นกลางของข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 172 ของ พ.ร.ป. ป.ป.ช. เพื่อ ดำเนินคดีเอาผิดกับอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นชัดว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องความโปร่งใสและการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
โดย กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ ได้จัดทำวาระเพื่อหาเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 09:30น. ซึ่งในฐานะประธานกรรมาธิการ ตนขอใช้โอกาสนี้สื่อสารไปยังอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ด้วยมิตรไมตรีและความปรารถนาดี ขอเรียนเชิญท่านเข้ามาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ
น.ส.ภคมน กล่าวต่อว่า เมื่อสังคมเกิดข้อสงสัย วิธีที่ดีที่สุดคือการนำความจริงมาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา การที่อธิบดีกรมการปกครองเข้ามาให้ข้อมูลด้วยตนเอง จะเป็นเครื่องพิสูจน์ความสัตย์จริงและแสดงถึงความสง่างามในฐานะผู้นำที่กำลังถูกกล่าวหา และยังเป็นการปกป้องข้าราชการปกครองทั่วประเทศ เพราะกรณีนี้กระทบต่อขวัญและกำลังใจของข้าราชการชั้นผู้น้อยจำนวนมาก การชี้แจงของท่านจะเป็นการปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีของข้าราชการกรมการปกครองทั้งประเทศ ให้รอดพ้นจากข้อครหาเรื่องความไม่เป็นกลาง
“การที่ท่านออกมาชี้แจงอย่างโปร่งใส ถือเป็นการแบ่งเบาภาระและปกป้องหน่วยงานของท่าน แต่หากท่านอธิบดีเลือกที่จะไม่เข้ามาให้ข้อมูล สังคมย่อมมีสิทธิที่จะตั้งคำถามต่อไปว่าเหตุใดท่านจึงเพิกเฉยต่อกระบวนการตรวจสอบ นอกจากนี้หากท่านต้องการลบข้อครหาว่าเป็นคนของใครและเติบโตได้ในยุครัฐบาลสีน้ำเงินด้วยคุณสมบัติเพียงเพราะเป็นสายตรงบุรีรัมย์ ดิฉันคิดว่ายิ่งต้องพิสูจน์ว่าท่านมีความสามารถ ไม่ใช่เพราะเป็นคนของสีน้ำเงินเท่านั้น”
น.ส.ภคมน กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะกรรมาธิการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอธิบดีกรมการปกครองจะตอบรับคำเชิญเพื่อเข้ามาชี้แจงและต้องการพิสูจน์ความโปร่งใสและปกป้ององค์กรและผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่อยู่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าหน้าที่ปกครองทั่วประเทศจับตาว่าอธิบดีจะปกป้องศักดิ์ศรีของเขาอย่างไร