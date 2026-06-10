“ศุภชัย” บ่นเบื่อมหากาพย์เขากระโดง โบ้ยสังคมเข้าใจผิด ยันที่ดินส่วนใหญ่เป็นของประชาชน ทุกหน่วยงานทำตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

“ศุภชัย” บ่นเบื่อมหากาพย์เขากระโดง พร้อมแจงข้อเท็จจริง สังคมเข้าใจผิด ย้ำที่ดินส่วนใหญ่เป็นของประชาชน ไม่ใช่นักการเมือง ระบุทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว เหลือเพียงรอศาลบุรีรัมย์วินิจฉัยคดีเพิกถอนโฉนดกว่า 200 แปลง คาดปมร้อนนี้จบภายใน 2 ปี
วันที่ 10 มิ.ย.นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ว่า น่าเบื่อจริง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของคนทั่วไปเรื่องเขากระโดง
เข้าใจผิด คิดว่าที่ดินอยู่บนภูเขา
ข้อเท็จจิง เป็นที่ราบชานเมืองเขตเศรษฐกิจ
เข้าใจผิด คิดว่า ส่วนใหญ่เป็นที่ดินนักการเมืองดัง
ข้อเท็จจริงเป็นที่ดินของราษฎรคนจน กว่า 4,800 ไร่ นักการเมืองมีเพียง 200 ไร่
เข้าใจผิด คิดว่าศาลฎีกาพิพากษาให้เพิกถอน
ข้อเท็จจริง เพิกถอนเฉพาะผู้ฟ้องคดี 35 ราย ไม่เกี่ยวกับรายอื่น
เข้าใจผิด เข้าใจว่าที่ดินการรถไฟเป็นที่ดินพระราชทานของรัชกาลที่ 5
ข้อเท็จจริง เป็นที่ดินว่างเปล่าที่การรถไฟเข้าไปใช้ประโยชน์เท่านั้น พื้นที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับที่ดินพระราชทาน
เข้าใจผิด คือเป็นที่ดินสงวนหวงห้ามตามพระราชบัญญัติหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า
ข้อเท็จจริง เป็นที่ดินที่มีมาตั้งแต่ 2464 ก่อนกฎหมายการสงวนหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2481
เข้าใจผิด ศาลฎีกาพิพากษาว่าที่ดิน 5083 ไร่เป็นที่ดินการรถไฟ
ข้อเท็จจริง คำพิพากษาเพียงบ่งชี้ว่า บริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดี 35 ราย เป็นที่ดินการรถไฟเท่านั้น (ที่ดินแปลงอื่นๆ เป็นเพียงมีลักษณะบ่งชี้ซึ่งยังไม่ได้มีการพิสูจน์)
เข้าใจผิด นายชัย ชิดชอบ ได้ทำสัญญาขอเช่าที่การรถไฟ ต้องเป็นที่ดินการรถไฟ
ข้อเท็จจริง นายชัย ชิดชอบมีที่ดินของตนเองหนึ่งแปลง อยู่ในเขตทางรถไฟ เนื้อที่ เพียง 6 ไร่ ไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัย เป็นการเช่าตามปกติทั่วไป ไม่ได้เกี่ยวกับที่ดินแปลงอื่น
เข้าใจผิด คิดว่ากรมที่ดินไปออกโฉนดในที่การรถไฟ
ข้อเท็จจริง กรมที่ดินได้ออกโฉนดไปแล้ว เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นที่ดินการรถไฟ ในขณะนั้นการรถไฟเองก็ยังไม่ทราบเลย ยังมารับรองเขตให้ การรถไฟเพิ่งมาอ้างสิทธิภายหลังว่าเป็นที่การรถไฟมาตั้งแต่โบราณ หลังจากการรถไฟอ้างสิทธิ ก็ไม่ได้ออกโฉนดอีกเลย
เข้าใจผิด คิดว่าคนที่ออกโฉนดจะต้องมีความผิดติดคุก
ข้อเท็จจิง คนที่ออกโฉนดและคนที่เกี่ยวข้อง ตายไปหมดแล้ว ที่เหลือก็อายุ 90 กว่า คือออกโฉนดมานานมากแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาออก
เข้าใจผิด คิดว่าศาลปกครองกลาง สั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนด
ข้อเท็จจริง ศาลปกครองกลาง ยกฟ้อง ประเด็นการรถไฟ มีคำฟ้องให้ศาลปกครองกลางสั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนด แต่ศาลปกครองกลาง สั่งให้กรมที่ดินดำเนินการตามมาตรา 61 คือสอบสวนตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินรายแปลง หากพบว่าแปลงไหนออกไม่ถูกต้อง กรมที่ดินก็ต้องเพิกถอน กรมที่ดินดำเนินการครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและมีน้ำหนักเพียงพอ มีมติไม่สั่งเพิกถอน
เข้าใจผิด กรมที่ดินก็ยังสามารถเพิกถอนได้
ข้อเท็จจิง กรมที่ดินไม่มีมีอำนาจเพิกถอนแล้ว เพราะ ได้ดำเนินกระบวนการครบถ้วนแล้ว มีมติแล้วว่าไม่เพิกถอน
เข้าใจผิด กล่าวหาว่าราษฎรในพื้นที่บุกรุกที่ดินหลวง
ข้อเท็จจริง ราษฎรในพื้นที่ มีโฉนดที่ดิน และยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นที่ดินหลวงแต่อย่างใด
เข้าใจผิดกรมที่ดินเพิกถอนได้ทันที
ข้อเท็จจริง ตอนนี้มีช่องทางเดียวคือ ต้องใช้คำพิพากษาเพิกถอนรายแปลง เท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่น ซึ่งการรถไฟได้ฟ้องต่อศาลแล้วทุกฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนแล้ว
นายศุภชัยโพสต์ ต่อว่าต้นปี พ.ศ. 2569 (ขณะนี้ ตอนนี้ เวลานี้) การรถไฟได้ฟ้องเพิกถอนโฉนดในพื้นที่เขากระโดงแล้ว เฉพาะที่เป็นรายที่สำคัญ ประมาณ 200 แปลง เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีเพียงช่องทางเดียวที่ทำได้ และทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้ว
“พวกเราทำได้แค่เพียงรอฟังคำพิพากษา ผลออกมาเป็นอย่างไร ครั้งนี้ถือว่าจบจริงๆ ไม่เกิน 2 ปี มหากาพย์เรื่องนี้ก็จะจบลง ยังมีอีกหลายเรื่องให้ติดตาม เรื่องนี้เบื่อแล้ว จบเหอะ” นายศุภชัย กล่าว