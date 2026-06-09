นายกฯ แถลงผลทลายเครือข่ายยาเสพติด “หนูเฉิน” จีนเทา ร่วมมือเกาหลีใต้ยึดสารตั้งต้นผลิตยาบ้า 1,100 ล้านเม็ด

นายกฯ อนุทิน แถลงผลทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ยึดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ด หลังร่วมมือเกาหลีใต้ บูรณาการทุกหน่วยงานขยายผลเชื่อมโยงธุรกรรม
วันนี้ (9 มิ.ย.) เวลา 20.15 น. ณ โกดังเก็บสารเคมี จ.สมุทรปราการ (โกดังที่ 20) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงผลปฏิบัติการ “พิฆาตยาเสพติด” เครือข่าย นายฐปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา หรือ “หนูเฉิน” และเครือข่ายจีนเทา
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเกาหลีใต้ โดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี (National Intelligence Service - NIS) ได้ขยายผลทางการข่าว และมีการส่งตัวนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ คือ นายฐปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา หรือ หนูเฉิน ให้กับทางการไทย หลังหนีออกจากไทยไป 14 ปี ก่อนที่สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี ทั้งตำรวจ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จะขยายพบเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังธุรกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงทั้งในไทยและต่างประเทศ และหนึ่งในธุรกรรมนั้นคือการลักลอบซื้อ-ขาย และส่งสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่ผลิตสามเหลี่ยมทองคำ
โดยปฏิบัติการในวันนี้ มีการปฏิบัติการทั้งสิ้น 3 บริษัท ในพื้นที่ 4 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ระยอง และ นนทบุรี) ทั้งหมด 10 จุดปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังพบว่า บริษัทเหล่านี้ มีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่กระทำผิดในไทย ที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้การผลิตเอโทมิเดต (วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2) ซึ่งนำไปผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และได้มีการจับกุมไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง
การปฏิบัติการครั้งนี้ จึงเป็นการผนึกกำลังกันอีกครั้ง เพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและตัดตอนการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทย โดยสามารถตรวจยึดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ อาเซโตน 9,105 กก. (อุตสาหกรรมพลาสติก) กรดไฮโดรคลอริก 225 กก. (อุตสาหกรรมโลหะ การฟอกขาวผลิตปุ๋ยทำความสะอาด ยา และสารอินทรีย์) กรดอะซิติก 10,170 กิโลกรัม (ใช้สำหรับอุตสาหกรรมย้อมผ้า ฟอกหนัง) กรดซัลฟิวริก 4,500 กิโลกรัม (สารใช้ล้างคราบไขมัน หรือชุบผิวโลหะ) และ ไดออกทิล ทาเลต 26,000 กิโลกรัม จำนวนรวม 50 ตัน โดยสารเคมีดังกล่าวหากส่งไปถึงโรงงานผลิตยาเสพติด จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ปริมาณ 1,100 ล้านเม็ด เท่ากับปริมาณการตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งปี หรือผลิตไอซ์ได้ 21 ตัน
“รัฐบาลยืนยันการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสารตั้งต้นที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ทั้งภายในประเทศและการลักลอบส่งข้ามแดน โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกมิติ พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ เชื่อมั่นว่า ทุกหน่วยงานตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่” นายกรัฐมนตรี กล่าว