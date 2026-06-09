กกต.แจงพิจารณาคดีฮั้ว สว.ทุกวันจันทร์ รวม 12 ครั้ง คาดจบใน ส.ค. ยึดตามพยานหลักฐาน-ข้อกฎหมาย

กกต.แจง พิจารณาคดีฮั้ว สว.ทุกวันจันทร์ รวม 12 ครั้ง คาด จบใน ส.ค.ยันยึดตามพยานหลักฐาน-ข้อกฎหมาย ปราศจากอคติ
วันนี้ (9 มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงถึงการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ที่ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เริ่มพิจารณาสำนวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 69 ว่า ได้กำหนดให้มีการประชุมทุกวันจันทร์ เป็นวาระเฉพาะ เพื่อพิจารณาสำนวนอย่างต่อเนื่องตลอดทัังวัน และวางกรอบการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 12 สัปดาห์ คือ ระหว่างเดือน มิ.ย.ถึง ส.ค. 69 คาดว่า จะเสร็จตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
สำนักงาน กกต.ยังระบุด้วยว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีความสำคัญ มีความซับซ้อน มีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมาก มีพยานหลักฐานหลายประเภท และมีประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกันในลักษณะเครือข่าย จึงจำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างรอบด้าน เพื่อให้ผลการวินิจฉัยมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักกฎหมาย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตระหนักดีว่า คดีนี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนและเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จึงให้ความสำคัญ กับการดำเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักนิติธรรม โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นสำคัญ ปราศจากอคติหรือแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก ในการพิจารณาสำนวน กกต. จะคำนึงถึงสิทธิของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการ ที่กฎหมายกำหนด และขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวจะดำเนินไปด้วยความรอบคอบ เป็นกลาง และยึดมั่นในหลักกฎหมาย เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งและคุ้มครองเจตนารมณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างสูงสุด
กกต.แจงพิจารณาคดีฮั้ว สว.ทุกวันจันทร์ รวม 12 ครั้ง คาดจบใน ส.ค.ยันยึดตามพยานหลักฐาน-ข้อกฎหมาย ปราศจากอคติ